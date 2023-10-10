台安醫院一上午迎3位國慶寶寶 仍有2孕婦催產中

國慶連4天假期，最後一天正好為國慶日，台安醫院於今日凌晨1點18分迎來首位國慶寶寶，是3000多克重的女嬰。父母受訪時相當感動，爸爸在過程中一度哽咽，表示兩人年齡已稍長，相當高興能在國慶日迎接新的家人。

台安醫院今天上午誕生2位國慶寶寶嬰兒出生、1位生產中，目前仍有2位產婦催產中。台安醫院護理長劉春棗表示，今年醫院的國慶寶寶較去年人數多，目前3位寶寶都是女嬰，第一位是今天凌晨1點18分出生，另一位是在7點36分，11點時有一名產婦正在生產中，預計很快就能順產。

劉春棗說，目前第三位產婦11點左右進入產房，約莫中午12點前就能平安順產；第一胎的國慶寶寶為剖腹產，目前都相當健康，已開始餵奶了。

台安醫院出生的首胎國慶寶寶，媽媽40多歲、爸爸30多歲，爸爸受訪時一度哽咽，表示與妻子都稍有年紀，能在今日迎來新的家人，非常開心、感動。

國泰醫院今日也迎來首胎國慶寶寶，為一名男嬰，於汐止分院早上6點出生，目前國泰總院、汐止國泰、新竹國泰，共有6位媽媽待產中。