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分散收假日高鐵人潮 台鐵中部北上增12列加班車因應

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵局局長杜微昨天至中部地區了解列車開行狀況。圖／台鐵局提供
台鐵局局長杜微昨天至中部地區了解列車開行狀況。圖／台鐵局提供

因應國慶連假台中地區疏運，台鐵局昨天、今天再加開自強號直達車4列次、區間快（復興號）直達車8列次，合計12列次。其中北上部分，開行全車自由座班次，分別為彰化往七堵上行EMU3000型新自強號2列次、彰化往南港上行EMU900型4列次，台中站至台北站行車時間為1小時57分鐘。

國慶連假主要為旅遊旅次居多，加上今天晚間台中市將舉辦國慶焰火活動，為避免中秋連假收假日高鐵台中站自由座排隊人潮塞爆重演，台鐵局昨天、今天共增加12列次加班車因應。

台鐵局指出，昨天、今天加開自強號直達車4列次、區間快（復興號）直達車8列次，其中北上部分，分別為彰化往七堵上行EMU3000型新自強號2列次；彰化往南港上行EMU900型4列次，台中站至台北站只停彰化站、新烏日站、台中站，板橋站、台北站、松山站、南港站，自強號票價375元，復興號241元。

台鐵局也說，因應中程旅客乘車形態變化，今年已經配合年度時刻表調整，增加西部幹線台北=台中=高雄直達班次，同時調整北北基桃竹區間車，在北部區段投入更多EMU900型區間車（10節車廂），以增加運能；目前台北=台中=高雄直達車每日已由原開行2往復增加為4往復（8列次），未來會視新車交車進度再增加或調整，同時納入整體疏運計畫中考量。

台鐵局局長杜微昨天晚間由台中運務段段長蘇鎮霖、台中站站長李兆平、新烏日站站長曾宗歆陪同，至中部地區了解列車開行狀況，他表示，10月9日開行的直達車平均售票率為64%，上車的旅客人人有座位；預期今天北返旅客量會增加。

國慶連假台鐵加班車時刻表。圖／台鐵局提供
國慶連假台鐵加班車時刻表。圖／台鐵局提供

彰化 自強號 台鐵

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