收假日國5北向率先湧車潮 下午起台中段恐連塞8小時

今天為國慶日連續假期收假日，高速公路局表示，今天0至5點國道平均交通量為6.6百萬車公里，為年平均平日1.8倍，預估今天交通量為108百萬車公里，今天上午重點壅塞路段將出現在國5北向宜蘭-坪林。另外，今天國慶焰火將於台中中央公園施放，預估國1台中都會區路段下午2點至晚間10點為車多壅塞時段。

高公局表示，昨天全日交通量為111.4百萬車公里，為平日年平均1.2倍，國5交通量為2.8百萬車公里，為平日年平均1.1倍，昨天下午路況除國1北向新竹路段於深夜11點、國3北向大溪路段於21時及國5北向宜蘭至坪林於隔日凌晨1點紓解外，其餘路段於晚間8點後大致正常。

高公局表示，目前全國道路況皆大致正常，截止上午7點，交通量為9.7百萬車公里，今天相關疏導措施包括中午12點至晚間9點封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口匝道、下午1點至晚間6點國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口實施高乘載管制等。

高公局預判，今天上午重點壅塞路段，將出現在國5北向宜蘭-坪林，建議國5北向用路人儘量於上午9時前出發。另外，今天國慶焰火將於台中中央公園施放，預估國1台中都會區路段下午2點至晚間10點為車多壅塞時段，建議目的地非台中地區用路人，可改道國3、台61替代；規劃經國道前往觀看焰火者，多利用國1台中交流道，或台中系統交流道轉國4接台74轉接駁車前往。