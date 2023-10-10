快訊

徐巧芯再爆第七段音檔打臉 郭璽：RUN這家公司還是我「你也沒說謊」

花蓮一待12年走不了！簡守信刀鋒帶情，一雙整形妙手為病患回春

他怨手機螢幕都是「圓角螢幕」狂遮視線？引共鳴激內行人曝原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

收假日國5北向率先湧車潮 下午起台中段恐連塞8小時

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天國慶焰火將於台中中央公園施放，預估國1台中都會區路段下午2點至晚間10點為車多壅塞時段，圖為國道塞車示意圖。圖／本報資料照片
今天國慶焰火將於台中中央公園施放，預估國1台中都會區路段下午2點至晚間10點為車多壅塞時段，圖為國道塞車示意圖。圖／本報資料照片

今天為國慶日連續假期收假日，高速公路局表示，今天0至5點國道平均交通量為6.6百萬車公里，為年平均平日1.8倍，預估今天交通量為108百萬車公里，今天上午重點壅塞路段將出現在國5北向宜蘭-坪林。另外，今天國慶焰火將於台中中央公園施放，預估國1台中都會區路段下午2點至晚間10點為車多壅塞時段。

高公局表示，昨天全日交通量為111.4百萬車公里，為平日年平均1.2倍，國5交通量為2.8百萬車公里，為平日年平均1.1倍，昨天下午路況除國1北向新竹路段於深夜11點、國3北向大溪路段於21時及國5北向宜蘭至坪林於隔日凌晨1點紓解外，其餘路段於晚間8點後大致正常。

高公局表示，目前全國道路況皆大致正常，截止上午7點，交通量為9.7百萬車公里，今天相關疏導措施包括中午12點至晚間9點封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口匝道、下午1點至晚間6點國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口實施高乘載管制等。

高公局預判，今天上午重點壅塞路段，將出現在國5北向宜蘭-坪林，建議國5北向用路人儘量於上午9時前出發。另外，今天國慶焰火將於台中中央公園施放，預估國1台中都會區路段下午2點至晚間10點為車多壅塞時段，建議目的地非台中地區用路人，可改道國3、台61替代；規劃經國道前往觀看焰火者，多利用國1台中交流道，或台中系統交流道轉國4接台74轉接駁車前往。

國慶日國道相關疏導措施。圖／高公局提供
國慶日國道相關疏導措施。圖／高公局提供

國慶焰火 國道 高速公路 連續假期

延伸閱讀

不斷更新／今國慶連假收假日 國5上午9時起恐塞

基隆北海岸豪雨特報 雙北、宜蘭、花蓮慎防大雨

台灣基進目標消失的10%本土票 吳欣岱宜蘭站台林意評

國慶焰火在台中2天估吸50萬人 觀賞點、交通措施一次看

相關新聞

今明北台濕涼 吳德榮：中颱布拉萬增強挑戰強颱門檻

秋涼，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今、明為東北風型態，迎風面水氣多、北台...

今晚終於不用再點蠟燭 蘭嶼全島深夜11點達成復電目標

小犬颱風帶來的17級強風造成蘭嶼全島2423戶停電，搶修至今天上午仍有419戶尚未復電，主要集中在東清及朗島部落。台電台...

東北季風影響 4縣市大雨特報

受東北季風影響，中央氣象署針對基隆北海岸、台北市山區、新北市、宜蘭縣等4縣市發布大雨特報。

不斷更新／國5北返車流量漸增 恐塞到晚上7時

今天是國慶日連續假期收假日，交通部高速公路局預估國道交通量為108百萬車公里，為平日年平均(90百萬車公里)的1.2倍，...

病患欠錢...醫院大多只能「斯文」討債 但這家做法不同

欠錢不還，總有專人催收，醫院也不例外，但大都為「斯文」討債，很難讓油條奧客掏錢還債。不過，北部一家醫學中心催帳小組成效驚...

收假日國5北向率先湧車潮 下午起台中段恐連塞8小時

今天為國慶日連續假期收假日，高速公路局表示，今天0至5點國道平均交通量為6.6百萬車公里，為年平均平日1.8倍，預估今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。