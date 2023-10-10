秋冬氣溫下降心血管疾病風險高 醫曝五大養「心」秘訣

秋冬季節，天氣變化大，近期東北季風增強，北部氣溫明顯降低，此時好發心血管疾病，國泰醫院心血管中心主治醫師陳玠宇表示，此時務必好好「護心」，而要降低心血管疾病發生機率，應先了解心血管疾病重要危險因子，包含年齡、性別、肥胖、三高及代謝症候群、吸菸、遺傳家族史等，同時做好五大養「心」秘訣。

首先，應先了解年齡風險，以往認為，男性年齡大於45歲及女性年齡大於55歲，為冠心病的高風險因子。陳玠宇指出，依美國國衛院最新資料分析，不論男女，年齡大於35歲以上，冠心病盛行率即開始顯著增加，尤其年過40歲後，男女發生心血管事件之機率分別為49%及32%，而且男性罹患冠心病風險大於女性，但女性在更年期停經過後，風險則大增。

陳玠宇表示，一旦家族有年齡小於50歲，即發生早發性心血管疾病的成員，後代發病年齡會有更加年輕化趨勢，必須及早預防。

此外，若罹患代謝症候群，心血管風險也會增加。陳玠宇說，代謝症候群患者將比一般人增加6倍糖尿病罹病風險、4倍高血壓風險、3倍高血脂症風險、2倍心臟病及腦中風風險；得到代謝症候群的原因，當中肇因於不良的生活及飲食型態約占50%，遺傳因素約占20%。依美國研究分析，當體重每增加約0.75至1公斤時，心血管疾病發生風險約增加4%，死亡風險則增加9%。

而針對肥胖及代謝症候群，定義為符合以下五項至少其中的三項，1.腹部肥胖：男性腰圍大於90公分、女性腰圍大於80公分，2.血壓偏高：收縮壓大於130毫米汞柱或舒張壓大於85毫米汞柱，3.空腹血糖偏高，大於100mg/dL，4. 空腹三酸甘油酯偏高，大於150mg/dL，5.高密度膽固醇偏低：男性小於40mg/dL、女性小於50mg/dL。

至於，糖尿病、高血壓、高血脂三高問題更是心血管疾病的重要危險因子，務必控制三高問題。陳玠宇表示，近期亞洲多中心醫學研究發現，60至80歲年長者，平均每降低一毫米汞柱的收縮壓，約可降低2.8%的心腦血管不良事件的風險，而80至89歲的年老者，每降低收縮壓20毫米汞柱、舒張壓10毫米汞柱血壓，約可降低約3成的冠心病死亡風險。

陳玠宇表示，保養心血管保健之道，必須注意5大秘訣，分別為「均衡飲食」、「適度運動」、「充足睡眠」、「嚴格控制慢性疾病」、「保持身心靈愉快」，為當今的養生、養心不二法門。