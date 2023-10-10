不斷更新／今國慶連假收假日 國5上午9時起恐塞

(8:20更新)

高速公路局國道路況預報員張耿宗表示，到上午7點為止，國道交通量9.7百萬車公里，較108年一樣四天連假低，國5交通量也較少2%。目前國道正常沒有壅塞或事故，建今天早點出發。

張耿宗表示，今天是國慶日連續假期收假日，北向尖峰日。今天重點壅塞路段包括國1北向苗栗-湖口、國3北向關西到大溪，預估從下午2、3點塞到晚上7、8點。國5北向9點就會出現大量車流，預計會持續到晚上7、8點。

中區北向中午過後車流量大容易壅塞路段，包括國3苑裡到香山、國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國1北西螺-埔鹽系統、國3北向竹山-中興、草屯-霧峰。

今天是國慶日連續假期收假日，交通部高速公路局預估國道交通量為108百萬車公里，為平日年平均(90百萬車公里)的1.2倍，北向交通量可達60百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。建議西部國道北向用路人，南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發。

此外，今天國慶焰火於台中中央公園施放，研判將有大量車潮湧入活動會場。預估14時起國1台中都會區路段即可能有車多壅塞情形，並持續至22時。高公局建議國慶日下午非前往台中地區用路人，可改道國3、台61或提前出發。

目前各路段時速都在80公里以上，高公局指出，預判今天重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪。國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

建議西部國道北向用路人，南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發。

高公局指出，今天國道相關疏導措施包括：12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口匝道、13-18時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。