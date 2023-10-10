今明北台濕涼 吳德榮：中颱布拉萬增強挑戰強颱門檻

秋涼，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今、明為東北風型態，迎風面水氣多、北台略濕涼，北部約21至28度。中颱布拉萬持續增強，挑戰強烈颱風門檻，加速遠離日本。

吳德榮指出，今(10日)晨4時紅外線雲圖顯示，布拉萬已有中度颱風強度。中央氣象署最新(10日2時)路徑潛勢預測圖顯示，中颱布拉萬將持續增強，挑戰「強烈颱風」門檻；目前在關島東南方海面，向西北轉北北西再轉北北東，3天後(13日2時)在日本南方遠海、朝東北方向，加速遠離日本。

吳德榮指出，最新(9日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明為東北風型態，迎風面水氣多、北台略濕涼；北部、東北部及東部偶有局部雨，東北部及東部慎防局部較大雨勢；背風面晴時多雲、山區午後有局部短暫陣雨。今日各地區氣溫：北部21至28度、中部23至33度、南部23至34度、東部22至33度。

最新模式模擬顯示，周四、五各地大致晴時多雲，北海岸、東北部及東部偶有局部短暫雨，中南部山區午後亦有短暫降雨；各地早晚稍涼。周六水氣少、各地晴朗穩定，白天氣溫略升、早晚涼，中南部山區午後偶有短暫降雨。