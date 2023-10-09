今晚終於不用再點蠟燭 蘭嶼全島深夜11點達成復電目標

小犬颱風帶來的17級強風造成蘭嶼全島2423戶停電，搶修至今天上午仍有419戶尚未復電，主要集中在東清及朗島部落。台電台東區營業處表示，傍晚復電進度達9成，晚間11點，全島完成復電。

中颱小犬襲台，氣象站4日晚間9點53分在蘭嶼測得95.2公尺／秒強陣風，等同大於17級的強風，創下台灣最強風速紀錄。颱風過後蘭嶼全島大停電，連日來台電公司透過直升機載運人力、貨船載工程車及機具前往蘭嶼。

今天上午8點第二批大型機具及材料運送至蘭嶼投入搶修。台電說明，強風豪雨造成蘭嶼地區高壓電線跳脫、多處電桿倒斷及變壓器設備受損，截至今日下午5點止，復電進度近9成，尚有222戶未復電，停電區域在朗島部落。