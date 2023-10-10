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醫院催繳 電話打到欠款者親友皆知

聯合報／ 記者李樹人沈能元／台北報導

醫院為了追回欠款呆帳，同樣會努力「討債」，但大多只能透過電話或存證信函催款，難讓有意欠款的的民眾掏錢還債。然而，北部一家醫學中心催帳小組透過奪命連環ＣＡＬＬ，讓欠款者的家族親友都知道當事人欠醫院錢，使對方顏面盡失，最後只好繳錢了事，更使催帳績效顯著。

醫護人員分析，受疫情影響、景氣不佳，近年來，許多醫院飽受呆帳之苦。一名資深護理師表示，不願付錢的住院患者確實變多，根據經驗，事前皆有跡可尋，例如鮮少有親友探視患者、患者常請假外出，及收到繳款單後，遲遲不付錢等；盡管他們知道住院病人可能不告而別，護理人員似乎也難有作為，仍須繼續供藥，給予醫療協助。

由於多數醫院透過電話、存證信函等催帳方式，欠款者卻常置之不理，唯獨某家醫學中心的催帳人員，耐心超乎常人，盡可能聯繫當事人所有親友，柔聲告知「某某人尚未支付住院費用」，令個案臉上無光，就算貸款也要將錢還給醫院。

至於大部分醫院則採「住院七天繳費一次」作法，將欠款損失降至最低。另有部分醫院實施「滿額先繳」制，只要住院患者醫療費用累積滿兩萬元，就會拿到一張繳費單據，要求患者先繳清，即便住院患者最終仍不告而別，損失也在兩萬元以內。

據悉，少部分私人醫院更實施預付制，患者需先繳錢才能辦住院手續，如同健保開辦前的「住院保證金」。

患者 醫學 疫情

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