住院病患欠費 醫院一年呆帳2千萬

各大醫療院所近年飽受住院患者不告而別、積欠醫療費用之苦，北部一家醫學中心每年病患繳不出醫療費用的金額逾兩千萬元，幾乎成為呆帳；南部一家區域醫院，近兩年患者住院欠款狀況，也達近千萬元。衛福部健保署表示，將與勞動部溝通，並邀集各級醫院代表，研議因應措施，避免院方持續虧損。

一名醫學中心熟悉帳務的主管表示，平均每個住院後不告而別的患者所欠金額約十萬元上下，若每天有一、兩名住院病患不見蹤影，一年累積的呆帳相當可觀，該院就已超過兩千萬元；醫院為此成立催帳小組，透過電話或存證信函催繳，但成效不彰，多變成呆帳，過兩、三年後轉成壞帳，由院方自行吸收。

南部一家區域醫院統計，近兩年住院欠款歸戶，共二七六人、欠款金額九九三萬七二七◯元，雖有專人催款，要回的金額仍有限，成為醫院的沉重呆帳。院方進一步分析住院欠費者背景，以外籍移工、留學生、低收入戶、醫糾事件案主居多，欠費金額最高者為一名非法居留移工，欠費近三十萬元。

據了解，該名非法居留移工因騎乘電動車，發生意外，身受重傷，被送至醫院急診，緊急開刀，放置自費的昂貴骨板，隨即安排住院。因醫療費用累積近三十萬，無力支付，最後只能不付錢就離去。

由於醫院「奧客」變多，醫界分析與現行法規疏漏有關。例如住院病人自行離院，積欠某家醫院數十萬元，仍無損其健保身分，可至其他醫院就醫、住院，健保卡也無任何欠費紀錄，讓故意不繳錢的病患有恃無恐地認為，下次若需住院，換家醫院即可。

「不少醫院均反映類似呆帳問題」。健保署副署長蔡淑鈴說，住院欠費個案中，多為失聯外籍移工，因屬非法居留、無健保身份，需自費支付所有醫療費用，一旦因車禍或重症而住院，多無力支付醫療費。為此，衛福部將與勞動部溝通，希望透過協調方式找出解決之道。

至於住院病人欠費，仍可到其他醫院就醫，蔡淑鈴表示，健保端確實無法得知民眾是否積欠醫院醫療費用，如果住院欠費個案愈來愈多，健保署將邀集各級醫院代表，研議因應措施，避免院方持續虧損。