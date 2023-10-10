收假疏運大作戰 高鐵台中設指揮所 台鐵加開3班

中秋連假收假日，高鐵台中站被自由座旅客人龍擠爆，今天國慶適逢連假收假日，且國慶焰火於台中施放，交通部與高鐵公司如臨大敵，除揭露車站人潮燈號資訊、拆掉台中站付費區座椅外，更在台中站設置前進指揮所，並安排台鐵「救火」，加開3班次北上全車自由座列車，雙鐵備戰分進合擊，避免重演旅客等2小時仍上不了車的狀況。

雙十連假收假日，交通部高速公路局預判重點壅塞路段包括國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里等。圖／高公局提供 不止雙鐵，中市交通局也加強疏運，在捷運市府站、松竹站與洲際棒球場、水湳轉運中心旁，設置4條接駁車路線，往會場方向下午4時至晚間8時發車，離開會場時間則是晚間8時30分至10時30分，中捷也加密捷運班次，活動尖峰約6分鐘一班車，民眾可搭大眾運輸工具免找車位，輕鬆賞焰火。

國慶焰火暌違9年回到台中，今晚8時在中央公園盛大登場，市府規畫「璀璨國慶之夜」，焰火結合無人機展演、光雕水舞、知名藝人，並搭配全台首創爵士配樂，將施放3萬發焰火彈，全長共36分鐘，歡慶國慶。

中秋連假收假日，高鐵日運量33.8萬人次，創通車以來單日新高，但因國慶連假接近中秋連假，交通部次長胡湘麟昨表示，預估國慶疏運壓力會比中秋連假小，但絕不會掉以輕心。

胡湘麟指出，除日前上路的「車站人潮資訊」燈號顯示，今天高鐵台中站也將成立前進指揮所，高鐵總經理鄭光遠坐鎮，交通部也指示台鐵派員到高鐵指揮所。此外，台鐵今也加開3班次從彰化站發車，停靠與高鐵台中站區共站的台鐵新烏日站、台中站後，就直達板橋、台北等站，2小時內可抵達台北的全車自由座列車，共可疏運2900人。

鐵道局長楊正君指出，高鐵預計開197班列車，今天全線疏運約29萬4000人次，並有備用列車因應增開，視現場調度安排。