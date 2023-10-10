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全球最缺海面風速資料 獵風者補足

聯合報／ 記者黃羿馨 ／新竹報導

氣象衛星「獵風者」初期設定集中在太平洋、印度洋、大西洋比較偏北緯、低緯度的地方監測，提供全球最重要也最欠缺的海面風速資料，以及中央氣象署氣象預測最重要資訊，未來再擴展開到南緯，預計至少提供台灣、全球5年氣象科學界資料，增進氣象預測準確度。

國家太空中心主任吳宗信說，獵風者重約250公斤，搭載自行研發的GNSS-R，在低地球軌道上蒐集由地表反射的全球導航衛星系統訊號，再透過運算還原出海面風速等資訊，進行颱風強度及路徑預測研究。

吳宗信指出，以氣象科學來說，資料來源最重要就是海面，但海面要設計觀測站，實務上有困難，利用低軌道的獵風者可大面積、高頻率觀測海面風場，補足這缺口；獵風者升空後，會和在軌的6顆福衛7號相輔相成。

吳宗信指出，福衛7號GNSS-RO主要量測地表高度低空到50、60公里的溫度、濕度和壓力分布資料，而獵風者GNSS-R，主要測量風場，加起來對氣象預測，尤其是極端氣候和颱風預測非常重要。

吳宗信說，GNSS-R在氣象科學研究過去十年才發展出來，太空中心和國內學研界同心協力，短短2、3年內就研發並進行航機飛試，發現獵風者衛星在同類型衛星裡效果最好，可見我國產業的扎實基礎。

獵風者初期會集中在太平洋、印度洋、大西洋，提供全球科學家最重要、最欠缺的是海面風速資料，同樣也可提供中央氣象署氣象預測最重要的資訊。

太空 颱風 印度

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