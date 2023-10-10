連假收假倒數 蘇花路廊、國5北返車潮塞到深夜

今天是4天連假收假日，蘇花路廊昨天中午12時過後湧現北返車潮，每小時交通量約900至1100輛，整體交通量較去年國慶假期同時段增逾5成。花蓮此次連假頭2天住宿率逾8成5，讓業者一掃中秋連假旅遊市場冷清陰霾。

昨天是國慶連假第3天，到東部旅遊民眾準備返鄉，國道5號北上白天出現車潮，下午過後宜蘭到坪林壅塞，塞到深夜才緩解。高公局指出，南下石碇到坪林車多，下午4時許紓解後全線大致通暢；南下南港系統到石碇車速仍能維持60公里左右，北上車潮愈晚愈明顯。

國慶連假花蓮遊客不少，各大遊樂區、夜市及人氣店擠滿人潮。花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，連假頭2天住房率達8成5以上，第3天降為6成，旅客以國旅為主，外國客較少。

宜蘭觀光協會理事長王文新表示，北返車潮集中在第3天，旅客為避開收假日壅塞，通常提早1天回家；國慶連假第1、第2天宜蘭訂房率95%以上，第3天下滑為50至60%。

連假進入尾聲，新北市捷運公司統計，連假前2日平均運量達7萬2065人次，較中秋連假平均日運量6萬6074人次多出9％。新北觀光旅遊局統計，國慶連假頭3天整體住房率破6成，郊區型飯店訂房率超過9成。

新北市捷運表示，呼應2023台灣設計展在新北，推出「台灣設計展衛星展區」與「移動美學列車」，搭車、轉車過程，增添更多樂趣。