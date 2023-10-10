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健康你我他／術後醫師嚴格要求 我94歲生活能自理

聯合報／ 文／王傳世（新北中和）
作者(左)與陳加憲醫師合影。圖／王傳世提供
作者(左)與陳加憲醫師合影。圖／王傳世提供

七年前，當時我的脊椎第四、五節間之軟骨發生病變，躺著痛、站著痛、走路也痛，甚至過馬路都有困難，求診雙和醫院骨科陳加憲醫師。陳醫師說，目前最好的治療方法是在患部裝設支架，這樣神經不會被壓迫，疼痛也會跟著消失，我當下直問：開刀有風險吧？他也很直接的回我：有。

對於手術，我及家人心中的擔心可想而知，但基於「長痛不如短痛」，還是決定接受開刀一途，詳細情況早已淡忘，但有兩點依舊刻骨銘心。

一、辛勤關照、要求嚴格：當時完成手術後、如何回到病房我不清楚，醒來時已是次日清晨，陳醫師來查房，隨即指示：「下床走走。」在家人協助下、我勉強起床，依靠輔具從病床走到房門口，來回不到5公尺，我卻費了九牛二虎之力，離開前他又說「今天要再走兩次，就可以準備出院囉。」足見他對於手術成果信心滿滿。

二、管的多、負責到底：術後次日陳醫師面諭，戴背架、多走動，平日推輔車嚴防跌倒。多年來，我都依令奉行，每次回診他也關切我是否執行「日行萬步」。

再過三個月，我將滿94歲，對於脊椎裝有六個支架竟無任何感覺，手術成功不在話下，而我的身體健康狀況比之前更好，仍能生活自理、安享晚年，陳加憲醫師位居首功，謹此表示衷心感謝之意。

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