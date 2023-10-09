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高血壓、脂肪肝不能輕忽 駐外農業專家不遠萬里回台看診

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
我國派駐瓜地馬拉的林姓農業專家(左)，因高血壓問題，由員榮醫療體系員榮醫院心臟內科主任郭勛南醫師(右)診治。圖／員榮醫療體系提供
我國派駐瓜地馬拉的林姓農業專家(左)，因高血壓問題，由員榮醫療體系員榮醫院心臟內科主任郭勛南醫師(右)診治。圖／員榮醫療體系提供

我國駐瓜地馬拉農業技術團林姓專家因高血壓脂肪肝，日前到員榮醫院求診，得定期使用慢性病用藥，林姓專家說，國外降血脂用藥，一顆就要100元，在台灣健保給付，一顆只要10元，國內健保制度及醫療品質讓人安心，所以他不遠千里也要回台看病。

員榮醫院心臟內科主任郭勛南表示，高血壓成因有遺傳、運動不足、鹽分攝取過多等，根據統計全台高血壓患者多達4百多萬人，但只要按時服藥，規律運動，就能有效控制，建議如果有家族史民眾，要多留意自己的血壓情況，並適時向醫生諮詢。

最近有一名我國派駐瓜地馬拉農業技術團54歲的林姓專家因高血壓及脂肪肝問題，還特別返台到員榮醫院看診，林姓專家從台大園藝研究所畢業，就投入外交部設立的財團法人國際發展基金會，國合會主要工作是協助友好或開發中國家、除增進我國與對方國家經濟關係，他進入國合會工作已20多年，也曾在宏都拉斯服務，協助兩國農民增加農作物生產。

林姓專家說，去年起回國省親，就到員榮醫院就診，瓜國與台灣的直線距離近一萬五千公里，但要經由美國轉機，來回超過三萬公里，去年先由肝膽腸胃科的賴昱良主任做無痛大腸鏡檢查，今年再因高血壓、脂肪肝問題找郭勛南主任診治。健保規定，慢性病用藥，一次只能拿三個月，其餘九個月的藥就要自費購買，在瓜國一顆降血脂藥就要100元台幣，幸好國合會為他們投保，保險有給付。

郭勛南表示，除了固定服用慢性病用藥外，也建議病患要保持運動習慣，有氧運動對改善高血壓最為顯著，如快走、慢跑、游泳、登山、騎自行車、跳舞、爬樓梯及靠牆深蹲等，不過每位高血壓患者身體狀況都不同，擬定運動計畫前要先諮詢醫師，避免從事超出負荷的運動，還有脫水也是引發高血壓的危險因子之一，運動過程中一定要適時補充水份，也應避免在過於炎熱或寒冷的天氣下運動，以免發生危險。

高血壓 運動 脂肪肝

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