夫一句「不能喝咖啡」讓孕妻氣翻 婦產科醫師解答：根本無需擔心

不少人對懷孕有許多迷思，甚至會禁止孕婦從事某些活動。婦產科醫師蘇怡寧於臉書粉專分享，有孕婦見老公喝咖啡後，隨口表示「我也要喝一口」，對方則一臉認真地稱懷孕不能喝咖啡，讓蘇醫師再次發文強調「根本不需要擔心」。

蘇怡寧透露，有孕婦向他分享自己只是見老公在喝咖啡，便隨口一句「我也要喝一口」，對方竟一臉認真地表示懷孕不能喝咖啡，讓她當下非常生氣，忍不住直言「是不是討罵？」對此，蘇怡寧解釋，每天攝取咖啡因總量在300mg以下，並不會增加懷孕的風險，或影響生育能力及胎兒神經發展，而一杯咖啡的咖啡因約為80到100mg。

蘇怡寧說明，雖然每天一杯咖啡並不會增加孕期風險，但孕婦仍需注意是否有攝取到其他咖啡因，不建議過量攝取。另外，他也強調孕婦喝咖啡，不會讓小孩變黑，並坦言「如果偶爾心情美麗，想喝一兩杯咖啡，根本不需要擔心這個問題」。

貼文底下，眾多媽媽分享自己的懷孕經驗，「我老公連紅茶都說有咖啡因不能喝，生完餵母奶，他說巧克力跟咖啡都不行」、「之前懷孕喝咖啡也被說小孩會黑，什麼東西適量就好，真的很討厭被限制，自己想吃什麼自己開心最重要」、「我愛喝可樂，孕吐的時候靠可樂續命的，結果也被說喝可樂小孩變黑」、「最討厭人家講孕婦不能吃辣跟吃冰，還說自己小孩真的就因為吃辣，所以皮膚不好」。