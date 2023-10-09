北返潮國5、蘇花路廊塞到深夜 預先收假宜蘭訂房率低

國慶連假第3天，到東部旅遊的民眾提前收假北返，中午過後國道5號、蘇花路廊車潮湧現，預計都將塞到深夜才會緩解，明日北上車潮則較緩和。宜蘭觀光協會理事長王文新表示，近年民眾會做好提前收假的準備，今天宜蘭旅宿業訂房率只有5到6成，低於預期。

高速公路局表示，國道5號中午過後就出現車潮，截至下午6時許，頭城交流道北上匝道回堵2公里，宜蘭、羅東1.5公里，蘇澳也回堵1公里，雪隧南端入口則回堵4公里；下午3時28分北上30.7公里處，有2輛小客車追撞，占用外側車道，雖然2分鐘內就排除，仍使壅塞加劇。

高公局研判，國5今天北上宜蘭到坪林將壅塞到午夜0時以後，明天則相對趨緩，車潮上午8時許後湧現，下午7時許後就會逐漸緩解，晚上9時過後車流恢復正常。

公路局東分局表示，今天中午12時左右蘇花路廊北返車潮湧現，每小時交通量約在900到1100輛，整體交通量較去年國慶假期同時段增加50%以上，晚上11時許後才會紓解；明天北上車流約為1萬1500輛次，較今天減少約3000輛次。

王文新指出，北返潮會集中在第3天，是因為近年旅客為了避開收假日壅塞，傾向於「預期收假」，提早1天回家；國慶連假第1天、第2天宜蘭訂房率都在95%以上，第3天就急遽下滑為50%到60%，比預期的70%還要低，今年民眾提前收假的狀況比想像中高。