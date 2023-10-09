雙十連假收假日地雷路段出爐 一圖看懂國道交通疏導

明天是雙十連假收假日，交通部高速公路局預判重點壅塞路段，包括國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段，建議西部國道北向用路人，南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發。

高公局表示，明天國道相關疏導措施包括中午12時至晚間9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口匝道、下午1至6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城的北向入口高乘載管制、單一費率、0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

另外，明天國慶焰火於台中中央公園施放，研判當日將有大量車潮湧入活動會場，預估下午2時起，國1台中都會區路段即可能有車多壅塞情形，並持續至晚間10時，建議國慶日下午非前往台中地區用路人，可改道國3、台61或提前出發。

高公局表示，預估明天國道交通量為108百萬車公里，為平日年平均（90百萬車公里）1.2倍，其中北向交通量可達60百萬車公里，為平日年平均1.3倍。