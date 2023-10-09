一陣秋雨一陣涼！東北季風周日更強 溫度降至20度

明天雙十連假收假日，中央氣象署預估，桃園以北雨時長，中南部多雲到晴、午後局部短暫雷陣雨。未來一周受東北季風影響，尤其周日有另一波東北季風南下，溫度可能再降至20度左右，時節邁入「一陣秋雨一陣涼」，且隨著下周水氣減少，北部、東北部秋高氣爽。

中央氣象署傍晚發布大雨特報，東北季風影響及對流雲系發展旺盛，基隆北海岸、宜蘭、嘉義、台南、花蓮地區及大台北山區，有局部大雨發生機率，預估影響至周二清晨。另外，針對嘉義縣、台南市發布大雷雨即時訊息，預計持續至今晚6時45分。

中央氣象署預報員林定宜指出，明天受東北季風影響，水氣偏多，雨勢主要集中在基隆北海岸、東北部及大台北山區，有局部大雨或豪雨發生機率；因地形關係，明天大台北東側包括內湖、松山、信義、南港及汐止雨量會較多。另外，因雨勢有往東轉移跡象，明日花蓮地區也有局部大雨發生機率。

他說，明天清晨夜晚各地普遍23至25度左右，其中北部、東北部23至24度，其他地區約25度左右；明白天高溫則比今天下降， 新竹以北、宜蘭高溫26至27度，其他地區28至31度。此外，明天台南以北、東南部、綠島蘭嶼、澎金馬易有8至9級強陣風。

周三至下周一，持續受東北季風影響，迎風面的北部、東半部局部短暫雨，不過水氣不如連假期間多，雨勢趨緩，其中周日又有另一波東北季風從北方高壓冷空氣南下，時節邁入「一陣秋雨一陣涼」，溫度約降至20度。