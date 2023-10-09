快訊

和哈瑪斯激烈交火！以色列軍方稱奪回加薩走廊周邊社區 前線戰況曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一陣秋雨一陣涼！東北季風周日更強 溫度降至20度

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
周日有另一波東北季風南下，溫度可能再降至20度左右，時節邁入「一陣秋雨一陣涼」。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
周日有另一波東北季風南下，溫度可能再降至20度左右，時節邁入「一陣秋雨一陣涼」。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

明天雙十連假收假日，中央氣象署預估，桃園以北雨時長，中南部多雲到晴、午後局部短暫雷陣雨。未來一周受東北季風影響，尤其周日有另一波東北季風南下，溫度可能再降至20度左右，時節邁入「一陣秋雨一陣涼」，且隨著下周水氣減少，北部、東北部秋高氣爽。

中央氣象署傍晚發布大雨特報，東北季風影響及對流雲系發展旺盛，基隆北海岸、宜蘭、嘉義、台南、花蓮地區及大台北山區，有局部大雨發生機率，預估影響至周二清晨。另外，針對嘉義縣、台南市發布大雷雨即時訊息，預計持續至今晚6時45分。

中央氣象署預報員林定宜指出，明天受東北季風影響，水氣偏多，雨勢主要集中在基隆北海岸、東北部及大台北山區，有局部大雨或豪雨發生機率；因地形關係，明天大台北東側包括內湖、松山、信義、南港及汐止雨量會較多。另外，因雨勢有往東轉移跡象，明日花蓮地區也有局部大雨發生機率。

他說，明天清晨夜晚各地普遍23至25度左右，其中北部、東北部23至24度，其他地區約25度左右；明白天高溫則比今天下降， 新竹以北、宜蘭高溫26至27度，其他地區28至31度。此外，明天台南以北、東南部、綠島蘭嶼、澎金馬易有8至9級強陣風。

周三至下周一，持續受東北季風影響，迎風面的北部、東半部局部短暫雨，不過水氣不如連假期間多，雨勢趨緩，其中周日又有另一波東北季風從北方高壓冷空氣南下，時節邁入「一陣秋雨一陣涼」，溫度約降至20度。

東北季風 台南 氣象署

延伸閱讀

北北基等7縣市大雨特報 東北季風及對流旺盛

東北季風報到 北台灣溫度直直落 氣象署曝雨區防豪大雨

烏來信賢里大雨山坡落巨石 轎車行經遭砸驚險影像曝

鋒面來襲午後注意大雷雨 粉專：東北季風準備報到

相關新聞

一陣秋雨一陣涼！東北季風周日更強 溫度降至20度

明天雙十連假收假日，中央氣象署預估，桃園以北雨時長，中南部多雲到晴、午後局部短暫雷陣雨。未來一周受東北季風影響，尤其周日...

雙十連假收假日地雷路段出爐 一圖看懂國道交通疏導

明天是雙十連假收假日，交通部高速公路局預判重點壅塞路段，包括國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山...

北北基等7縣市大雨特報 東北季風及對流旺盛

氣象署今天下午更新大雨特報，東北季風影響及對流雲系旺盛，北北基、宜花等7縣市有局部大雨發生

亞運好成績帶動投注！運彩公會兌現諾言發紅包 彩迷樂翻

我亞運代表團在杭州亞運奪下19金20銀28銅，金牌數追平隊史最佳成績，除了表現振奮國人，也連帶使得運動彩券投注受益。中華...

北返潮國5、蘇花路廊塞到深夜 預先收假宜蘭訂房率低

國慶連假第3天，到東部旅遊的民眾提前收假北返，中午過後國道5號、蘇花路廊車潮湧現，預計都將塞到深夜才會緩解，明日北上車潮...

蘇花路廊明將現萬餘輛北返車潮 花蓮各大景點擠爆住房率8成5以上

蘇花路廊今天12時過後湧現北返車潮，每小時交通量約維持900至1100輛，整體交通量較去年國慶假期同時段增加5成以上，公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。