蘇花路廊明將現萬餘輛北返車潮 花蓮各大景點擠爆住房率8成5以上

蘇花路廊今天12時過後湧現北返車潮，每小時交通量約維持900至1100輛，整體交通量較去年國慶假期同時段增加5成以上，公路局預估，明天依然是北上車潮較多，全天可達1萬餘輛次。交通量大，連帶提升花蓮住房率，連假前兩天達8成5以上，讓業者一掃中秋連假旅遊市場冷清的陰霾。

公路局東區養護工程分局指出，蘇花路廊台9線觀音隧道北口至南澳市區南端、谷風隧道南口至鼓音橋、和平至谷風隧道南口、中仁隧道北口至和平車輛較多，行進速度緩慢。明天為國慶連假第4天，預估北上車流量上看1萬1500輛，請用路人儘早規畫行程，避開尖峰時段北上行駛蘇花改路段。

今年國慶連假花蓮出現許多遊客，各大遊樂區、夜市及名店擠滿人潮。花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，連假前2天住房率達8成5以上，今天約6成，明天4成左右，旅客都以國旅為主，外國旅客較少。她說，今年中秋連假天數短又離國慶連假只差一周，之前觀光成績不好，現在遊客來玩，讓大家都很高興。

花蓮縣民宿協會理事長葉陳錦說，這次國慶連假住房率很不錯，前兩天達到9成以上，今天5成左右，明天就回歸平日，旅客比較少。客群為親子、朋友或家族旅遊，今天許多人提早啟程返鄉，早一天回去休息。