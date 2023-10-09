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蘇花路廊明將現萬餘輛北返車潮 花蓮各大景點擠爆住房率8成5以上

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
遠雄海洋公園國慶連假前3天入園人數都破萬人，遊客多到人擠人。圖／遠雄海洋公園提供
遠雄海洋公園國慶連假前3天入園人數都破萬人，遊客多到人擠人。圖／遠雄海洋公園提供

蘇花路廊今天12時過後湧現北返車潮，每小時交通量約維持900至1100輛，整體交通量較去年國慶假期同時段增加5成以上，公路局預估，明天依然是北上車潮較多，全天可達1萬餘輛次。交通量大，連帶提升花蓮住房率，連假前兩天達8成5以上，讓業者一掃中秋連假旅遊市場冷清的陰霾。

公路局東區養護工程分局指出，蘇花路廊台9線觀音隧道北口至南澳市區南端、谷風隧道南口至鼓音橋、和平至谷風隧道南口、中仁隧道北口至和平車輛較多，行進速度緩慢。明天為國慶連假第4天，預估北上車流量上看1萬1500輛，請用路人儘早規畫行程，避開尖峰時段北上行駛蘇花改路段。

今年國慶連假花蓮出現許多遊客，各大遊樂區、夜市及名店擠滿人潮。花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，連假前2天住房率達8成5以上，今天約6成，明天4成左右，旅客都以國旅為主，外國旅客較少。她說，今年中秋連假天數短又離國慶連假只差一周，之前觀光成績不好，現在遊客來玩，讓大家都很高興。

花蓮縣民宿協會理事長葉陳錦說，這次國慶連假住房率很不錯，前兩天達到9成以上，今天5成左右，明天就回歸平日，旅客比較少。客群為親子、朋友或家族旅遊，今天許多人提早啟程返鄉，早一天回去休息。

在遊客區遊客人數方面，遠雄海洋公園指出，國慶連假前3天入園人數都破萬人，遊客多到人擠人；理想大地渡假飯店表示，a2水岸園區連假期間湧入大量人潮，不少遊客甚至早上6時許就到園區門口排隊等候，希望能一睹童話屋星巴克與美景，每天都超過1萬2千人次入園。

今年國慶4天連假許多遊客訪花，連假前兩天住房率達8成5以上。圖為東大門夜市。記者王思慧／攝影
今年國慶4天連假許多遊客訪花，連假前兩天住房率達8成5以上。圖為東大門夜市。記者王思慧／攝影
許多遊客造訪童話屋星巴克與美景，人潮絡繹不絕。圖／理想大地渡假飯店提供
許多遊客造訪童話屋星巴克與美景，人潮絡繹不絕。圖／理想大地渡假飯店提供

連假 國慶 花蓮

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