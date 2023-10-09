快訊

國民黨出招了！下午正式啟動藍白合作 先派這兩人與民眾黨磋商

新北私校遭爆逼老師辭職！找不對盤畢業生檢舉 臨時停聘每月僅給2萬初

新店驚傳隨機砍人…男停車後身中多刀送醫 凶嫌當場被捕

民眾避打高端流感疫苗 基層醫憂排擠幼童接種

中央社／ 台北9日電

公費流感疫苗2日開打，卻傳有民眾拒打高湍。基層醫師說，有幼教老師得知打到高端後哭很久，顯示謠言嚴重，也憂心會加速賽諾菲、東洋疫苗消耗，排擠3歲以下幼童接種。

今年公費流感疫苗10月2日開打，除了國光（佔採購比例50%）、賽諾菲（佔採購比例27.5%）、東洋（12.4%）廠牌以外，今年高端公司（佔採購比例10.1%）首次加入公費流感疫苗行列。

基層醫療協會理事長林應然今天告訴中央社記者，因近期有流感疫情，所以疫苗打氣明顯比去年、前年好，不過推測是受先前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗爭議影響，卻出現有民眾拒打高端疫苗

林應然說，自己就遇到有年輕幼教老師，得知自己打到高端疫苗後在診所哭了10幾分鐘，不管怎麼解釋、說明高端流感疫苗保護效果，也提供衛教文章，還是一直哭；也有醫療院所員工設接種站，卻有里長一來就表明不打高端，顯示謠言情況非常嚴重，也讓一線人員很困擾。

對於高端疫苗，林應然說明，高端流感疫苗是引進韓國大廠GC Biopharma的原液填裝，不僅通過台灣三期臨床試驗，也取得WHO（世界衛生組織）資格認證，防護效果不亞於他牌。而部分縣市卻喊出高端疫苗不進校園、甚至要添購非高端流感疫苗，「這樣不就是在肯定謠言嗎？」

「不是要為特定疫苗廠商講話」，林應然指出，因4廠牌中僅賽諾菲和東洋可以提供6個月以上、3歲以下孩童接種，過往多數診所都會先安排3歲以上接種其他廠牌，以確保孩童有足夠疫苗可打；但遇今年民眾選廠牌情況，為避免困擾，不少診所都把高端冰在冰箱不用，憂心長期下來恐會造成排擠效應。

對於高端疫苗保護力，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎2日在記者會指出，高端流感疫苗在台進行第三期臨床試驗，結果顯示抗體表現和不良反應發生率，都與他牌疫苗表現沒有差別，「有些說法是空穴來風」。

衛生福利部疾病管制署疾管署新聞稿說明，今年採購的4價流感疫苗，是經食品藥物管理署針對製程管控、藥毒理試驗及臨床試驗結果進行嚴謹審查，且亦完成第三期臨床試驗，相關試驗報告經食藥署審查通過，確認品質、安全及有效性後始核發藥品許可證及上市。

疾管署指出，流感疫苗在國內外已有數十年使用經驗，國內上市的流感疫苗不論廠牌，在保護力與不良反應發生率上均無差異。

流感疫苗 高端疫苗

延伸閱讀

流感疫情仍有上升趨勢 疫苗接種已逾110萬劑

新竹縣流感疫苗校園接種排除高端 民眾搶打法國賽諾菲

3縣市校園不打高端流感疫苗 薛瑞元表示尊重但憂心1狀況

出現高端躲打潮 第一線醫師嘆謠言滿天飛、民眾認知應校正

相關新聞

行政院匡180億加薪？護理人員曝願留任的平均加薪金額

解決醫護人才缺口，行政院會通過「護理人力政策整備計畫」，提出12項策略，包括訂定三班護病比、補助護理人員夜班獎勵等，匡列...

今年秋冬血荒恐加劇 血液基金會：兩大因素影響深

往年秋冬季節天氣不佳，降低民眾外出捐血意願，醫院用血量又持續增加，血荒事件頻傳，但今年血荒情形恐更嚴重，受到新冠肺炎疫情...

「獵風者」衛星開啟太空布局新篇章 台灣發展史一次回顧

台灣第一枚自製氣象衛星獵風者（TRITON）台灣時間今天上午在法屬圭亞那順利升空，回顧24年前台灣首顆升空的人造衛星福衛...

亞運好成績帶動投注！運彩公會兌現諾言發紅包 彩迷樂翻

我亞運代表團在杭州亞運奪下19金20銀28銅，金牌數追平隊史最佳成績，除了表現振奮國人，也連帶使得運動彩券投注受益。中華...

蘇花路廊明將現萬餘輛北返車潮 花蓮各大景點擠爆住房率8成5以上

蘇花路廊今天12時過後湧現北返車潮，每小時交通量約維持900至1100輛，整體交通量較去年國慶假期同時段增加5成以上，公...

新店裕隆城太夯 連假兩天8車接駁人數高達1.1萬

新店裕隆城開幕以來，吸引許多人潮湧入，新北市交通局表示，雙十國慶連假湧現人車潮，交通局要求新店裕隆城精進大眾運輸接駁計畫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。