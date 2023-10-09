民眾避打高端流感疫苗 基層醫憂排擠幼童接種

公費流感疫苗2日開打，卻傳有民眾拒打高湍。基層醫師說，有幼教老師得知打到高端後哭很久，顯示謠言嚴重，也憂心會加速賽諾菲、東洋疫苗消耗，排擠3歲以下幼童接種。

今年公費流感疫苗10月2日開打，除了國光（佔採購比例50%）、賽諾菲（佔採購比例27.5%）、東洋（12.4%）廠牌以外，今年高端公司（佔採購比例10.1%）首次加入公費流感疫苗行列。

基層醫療協會理事長林應然今天告訴中央社記者，因近期有流感疫情，所以疫苗打氣明顯比去年、前年好，不過推測是受先前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗爭議影響，卻出現有民眾拒打高端疫苗。

林應然說，自己就遇到有年輕幼教老師，得知自己打到高端疫苗後在診所哭了10幾分鐘，不管怎麼解釋、說明高端流感疫苗保護效果，也提供衛教文章，還是一直哭；也有醫療院所員工設接種站，卻有里長一來就表明不打高端，顯示謠言情況非常嚴重，也讓一線人員很困擾。

對於高端疫苗，林應然說明，高端流感疫苗是引進韓國大廠GC Biopharma的原液填裝，不僅通過台灣三期臨床試驗，也取得WHO（世界衛生組織）資格認證，防護效果不亞於他牌。而部分縣市卻喊出高端疫苗不進校園、甚至要添購非高端流感疫苗，「這樣不就是在肯定謠言嗎？」

「不是要為特定疫苗廠商講話」，林應然指出，因4廠牌中僅賽諾菲和東洋可以提供6個月以上、3歲以下孩童接種，過往多數診所都會先安排3歲以上接種其他廠牌，以確保孩童有足夠疫苗可打；但遇今年民眾選廠牌情況，為避免困擾，不少診所都把高端冰在冰箱不用，憂心長期下來恐會造成排擠效應。

對於高端疫苗保護力，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎2日在記者會指出，高端流感疫苗在台進行第三期臨床試驗，結果顯示抗體表現和不良反應發生率，都與他牌疫苗表現沒有差別，「有些說法是空穴來風」。

衛生福利部疾病管制署疾管署新聞稿說明，今年採購的4價流感疫苗，是經食品藥物管理署針對製程管控、藥毒理試驗及臨床試驗結果進行嚴謹審查，且亦完成第三期臨床試驗，相關試驗報告經食藥署審查通過，確認品質、安全及有效性後始核發藥品許可證及上市。

疾管署指出，流感疫苗在國內外已有數十年使用經驗，國內上市的流感疫苗不論廠牌，在保護力與不良反應發生率上均無差異。