行政院匡180億加薪？護理人員曝願留任的平均加薪金額

解決醫護人才缺口，行政院會通過「護理人力政策整備計畫」，提出12項策略，包括訂定三班護病比、補助護理人員夜班獎勵等，匡列180億經費，替護理人員加薪。其中護理人員夜班獎勵，依據地區醫院、區域醫院、醫學中心以及小夜班、大夜班，分別給予400到1000元，以護理師每個月20天班來計算，每個月會增加8000到2萬元。行政院提出的夜班獎勵，能不能有效留才？

1111人力調查顯示，護理人員工作滿意度平均只有46.7分；想要留住護理人員，平均要加薪3856元才能留住人才，其中服務於醫學中心的護理人員對加薪的期待最高，認為要加7224元才能留住人才，其次是服務於區域醫院4716元、地區醫院3835元。

據1111人力銀行的調查，護理人員對工作的滿意度極低，平均只有46.7分，與及格的60分相距甚遠。其中促使護理人員離開工作的因素包括有「薪資待遇與付出不成正比」79.6%、「常態加班身心俱疲」54.6%、「護病比過高」53.6%、「責任制壓力過大」48.6%。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，護理人員從養成到進入業界工作，要經過漫長的培育過程，在人才養成後，因為照護工作有其特殊性，需要24小時不中斷，在成為合格的護理人員之後，首先要面臨的就是輪班工作，但和一般生產線的工作不同，因為病人的照護有延續性，到班前後的交班時段，往往成為護理人員的隱形工時，即使是休假期間，也有待命制度，讓護理人員沒有辦法擁有自由的休息時間身心俱疲，因此對工作滿意度低。

至於行政院提出的夜班獎勵，能不能有效留才？調查顯示，想要留住護理人員，平均要加薪3856元才能留住人才，而且期待加薪的幅度也受到護理人員服務的單位影響，其中服務於醫學中心的護理人員對加薪的期待最高，認為要加7224元才能留住人才，其次是服務於區域醫院4716元、地區醫院3835元。

曾仲葳分析，在護理人員心目中，有助於解決人才荒的方式，占比最高的依序是「提高薪資福利」92.0%、「降低護病比」76.6%、「提高護理人員地位」70.3%、「優化輪班制度」61.3%。主管機關關注到的夜班獎勵只是起點，整體護理人員的薪資福利與三班護病比的落實，更應該持續關注。其次要提醒社會大眾，醫療工作有其專業性，主要的目的在於治療患者身心的病痛，並非一般消費性商品，因此民眾在接受醫療服務時，不應以醫療消費者自居，在保障醫護的共識逐漸完善的同時，對於付出心力照顧患者的醫護人員，給予更多敬意。