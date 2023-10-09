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今年秋冬血荒恐加劇 血液基金會：兩大因素影響深

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
秋冬季節天氣不佳，降低民眾外出捐血意願，醫院用血量又持續增加，血荒事件頻傳，呼籲民眾養成定期捐血習慣。本報資料照片
秋冬季節天氣不佳，降低民眾外出捐血意願，醫院用血量又持續增加，血荒事件頻傳，呼籲民眾養成定期捐血習慣。本報資料照片

往年秋冬季節天氣不佳，降低民眾外出捐血意願，醫院用血量又持續增加，血荒事件頻傳，但今年血荒情形恐更嚴重，受到新冠肺炎疫情趨緩，民眾就醫、用血量增加，據血液基金會統計，今年1至8月用血量相比去年同期已增加4%，且近期南部受颱風影響，連日大雨，上周六高雄捐血中心4種血型血液庫存量僅剩3至4天，均屬「急缺」情形，血荒情形更為嚴重。

血液基金會公關處長黎蕾表示，今年新冠肺炎疫情趨緩，民眾用血量增加，近期南部受到颱風、大雨影響，民眾外出減少，血液庫存量持續降低，均低於7天的安全庫存量，甚至出現「急缺」狀況。相較南部缺血情形，北部血液庫存量較為穩定，但近日東北季風增強，天氣轉冷，下雨，也會影響民眾捐血意願，呼籲民眾多利用連假期間踴躍捐血。

依全國各捐血中心今天血液庫存量顯示，台北捐血中心為O、AB型血液「偏低」，庫存量低於7天，約為5至6天；新竹捐血中心為AB型血液「偏低」，台中捐血中心為O、A型血液「偏低」；高雄捐血中心4種血液庫存量則從「急缺」提升至「偏低」。

黎蕾說，每周一有新的血液入庫，血液庫存量會稍微提升，但隨即就會被醫院領走使用，以秋冬季節趨勢來說，血液都還是屬於較缺的情形，不排除還是會有「急缺」的情形出現，目前會關注南部捐血、用血情形，提醒民眾養成定期捐血習慣。

捐血中心 庫存 新冠肺炎

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