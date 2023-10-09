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國道車禍影響車流 下午11處地雷路段曝

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
國1北向344.6公里處發生小客車及小貨車追撞事故。圖／高公局提供
國1北向344.6公里處發生小客車及小貨車追撞事故。圖／高公局提供

今天是雙十連假第3天，交通部高速公路局預判，今天下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局表示，截至上午11時，國道全線交通量為29.3百萬車公里，預估今天交通量為115百萬車公里。上午國道除部分路段因事故導致壅塞回堵，其餘路段行車大致順暢。

高公局指出，上午9時43分於國1北向344.6公里處發生小客車及小貨車追撞事故，占用內側車道，於上午10時22分排除，造成後方車流回堵7公里；上午9時46分於國3南向423.7公里處發生6輛小客車追撞事故，占用外側車道，於上午10時20分排除，造成後方車流回堵2公里；上午10時30分於國1北向226公里處發生1輛小客車自撞護欄事故，占用外側路肩，於上午11時34分排除，造成後方車流回堵6公里。以上事故均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

高公局呼籲，民眾請多利用公共運輸，如自行開車請善用時間、空間分流，短途不上國道，南北長途利用台61線替代國1國3。

國道 車道

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