蘇花路廊午後湧現北返車潮 恐塞車到深夜

今天為國慶連續假期第3天，蘇花路廊北上車流上午有逐漸增加趨勢，整體運行順暢。公路局與警方依過往連假經驗，預估中午過後北上車潮將陸續湧現，全天車流量逾1.4萬輛次，車多壅塞狀況可能持續到深夜才會緩解。

公路局東區養護工程分局指出，昨天蘇花路廊南北雙向整體維持順暢狀態，宜蘭往花蓮南向全日交通量共9559輛次，花蓮往宜蘭北向則有8184輛次，整體交通量較去年國慶假期同時期南下減少20%、北上增加40%。

東區養護工程分局表示，今天蘇花路廊車流將呈現南北反轉趨勢，預估10時開始花蓮崇德地區將湧現北返車潮，預計全天北上車流量約近1萬4200輛次，車多壅塞時段為中午12時至晚上11時，請今日欲北返用路人儘量提早規畫行程，避開尖峰時段北上行駛蘇花改路段。