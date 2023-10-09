吳宗信：結合半導體優勢造火箭 拚2029年送衛星入軌

台灣首顆自製氣象衛星獵風者今天在法屬圭亞那順利升空，國家太空中心主任吳宗信說，接下來要結合台灣半導體等優勢，創造完整產業鏈，打造入軌火箭，拚6年至7年後載著台灣製造衛星進入低地球軌道。

獵風者衛星（TRITON）10年來歷經台美合作變更與COVID-19疫情，原訂台灣時間7日上午的發射任務又取消，延後至今天，吳宗信笑說，「好酒沉甕底」，實在不容易，在法屬圭亞那的獵風者計畫主持人林辰宗也已經1、2個禮拜睡不著覺；他自己日前更特地去土地公廟拜拜，「我很少這樣做」。

回憶7日發射任務最後一刻因監測數據微幅超標而取消，吳宗信表示，「心臟差一點停掉」，火箭裡的零件大概有近10萬個，且運載的衛星造價高昂，可能是幾十億新台幣，所以一切都要非常謹慎，「上去出了問題，就前功盡棄」。

如今獵風者已順利升空、入軌，預計台灣時間今晚近9時，第一次通過台灣、與地面站通聯。未來任務軌道屬於太陽同步軌道，能全球覆蓋，主要觀測的範圍集中太平洋、印度洋、大西洋的低緯度帶，這也是劇烈天氣生成的區域，對於天氣觀測、甚至瞭解颱風形成，都可望帶來許多幫助。

談及未來台灣太空發展藍圖，吳宗信指出，除B5G低軌通訊衛星計畫、福衛八號光學遙測衛星、合成孔徑雷達衛星（SAR，福衛九號系列計畫），入軌火箭將是重中之重。

現階段台灣衛星要入軌，由於沒有火箭自主發射能力，因此需向歐美國家的航太公司買「車票」，搭載在別人家的火箭當乘客，就如同這次獵風者的發射任務。吳宗信指出，在府院的支持下，太空中心今年正式啟動入軌火箭計畫，預計在6年到7年後，可以載著台灣的衛星，進入低地球軌道。

吳宗信解釋，台灣如果掌握運載火箭，可以讓衛星相關技術進步非常快，因為「你就可以決定什麼時候要上去、可以高頻率發射」，讓Made in Taiwan的關鍵元件與技術，在太空環境中進行驗證，取得飛行履歷後，力拚讓台灣成為太空元件的輸出國。

台灣發展太空科技，要善用國內產業界的能力，吳宗信說，台灣在半導體、精密機械、網通等領域，基礎非常強，不僅有廣度、還有深度，在全世界的火箭、衛星產業扮演一定的角色，只是台灣過去沒有「肉粽掛」（產業鏈），未來太空中心就是要創造「肉粽頭」，攜手產官學同心協力，達成入軌火箭的目標。

吳宗信表示，台灣太空科技結合既有產業優勢，想像空間無限大，這將讓台灣年輕人更有自信心，強化國家向心力，未來太空中心也會加大力道培植相關人才。