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「點雲」重現立木空間 提高森林管理效率降低調查成本

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
人工林造林地經過掃描，可充分進行許多經營模式的討論，例如推動疏伐方案的選定方式與伐後模擬圖。圖／林試所提供
人工林造林地經過掃描，可充分進行許多經營模式的討論，例如推動疏伐方案的選定方式與伐後模擬圖。圖／林試所提供

農業部林業試驗所指出，以「點雲」打造的數位森林已在現代森林經營中發揮作用，不僅提供更多資訊及工具，也為森林經營者提供更多選擇，以實現永續及高效森林管理，此數位化方法有望在未來的研究及實踐中發揮關鍵作用，促進森林經營不斷的改進和進步。

林試所說，在現代森林經營中，透過掃描森林現場實景，可生成可視化的三維座標點雲（Point Clouds）影像，各方研究顯示，利用點雲資料打造的數位圖資能運用在各種行業領域。

其中對於林業管理量測資料具有巨大潛力，尤其在森林經營及生態研究方面，這項技術已被廣泛應用於建立樹木靜態模型、棲息地評估、植被類型演替等領域，不僅提高資料的準確性，也為森林經營者提供更多工具及資訊。

林試所指出，研究團隊在苗栗、雲林屏東、花蓮等地區的人工林造林地，進行大面積點雲資料的掃描拍攝，獲取詳細三維資訊，相較於傳統調查方式，數位點雲提供更準確及有效的經營資訊，包含立木位置、胸高直徑、樹高、樹冠幅等，幫助林地管理者了解當前林分的生長情形。

林試所說，結合多點掃描的資料，研究人員可進行單一造林地的管理模式及林業研究，例如在於雲林地區建立了2.5公頃的數位森林，協助林農進行現況資料的數位管理。累積大量的資料後，可以了解森林資源的動態變化，這些資訊有助於監測林木的生長、計算生長量變化，了解碳蓄積量增加的情形。

此外，數位點雲還能允許進行疏伐前後的林相模擬，在無損林木生長的情形下進行評估，確保伐木計畫的有效性，這對於森林經營者來說是一個極為重要的工具。

林試所表示，引入數位林地可讓森林經營變得更加現代化與智慧化，提高管理效率，降低調查和規畫的成本，並提供更多的資料來支持永續森林管理。

透過橫向剖面圖可了解造林木的生長情形，當生長位置從林地邊緣與林地中央，外觀表現是不同的；進行垂直方向的切取，則表現了拍攝當下每一株造林木的態樣。圖／林試所提供
透過橫向剖面圖可了解造林木的生長情形，當生長位置從林地邊緣與林地中央，外觀表現是不同的；進行垂直方向的切取，則表現了拍攝當下每一株造林木的態樣。圖／林試所提供
數位點雲提供空間垂直尺度研究，除方便測量樹的高度與寬度，更提供空間棲位、林分組成、樹種辨識的應用。圖／林試所提供
數位點雲提供空間垂直尺度研究，除方便測量樹的高度與寬度，更提供空間棲位、林分組成、樹種辨識的應用。圖／林試所提供
結合多點掃描的資料，研究人員可進行單一造林地的管理模式及林業研究，例如在於雲林地區建立了2.5公頃的數位森林，協助林農進行現況資料的數位管理。圖／林試所提供
結合多點掃描的資料，研究人員可進行單一造林地的管理模式及林業研究，例如在於雲林地區建立了2.5公頃的數位森林，協助林農進行現況資料的數位管理。圖／林試所提供

雲林 農業部 屏東

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