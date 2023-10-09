「點雲」重現立木空間 提高森林管理效率降低調查成本

農業部林業試驗所指出，以「點雲」打造的數位森林已在現代森林經營中發揮作用，不僅提供更多資訊及工具，也為森林經營者提供更多選擇，以實現永續及高效森林管理，此數位化方法有望在未來的研究及實踐中發揮關鍵作用，促進森林經營不斷的改進和進步。

林試所說，在現代森林經營中，透過掃描森林現場實景，可生成可視化的三維座標點雲（Point Clouds）影像，各方研究顯示，利用點雲資料打造的數位圖資能運用在各種行業領域。

其中對於林業管理量測資料具有巨大潛力，尤其在森林經營及生態研究方面，這項技術已被廣泛應用於建立樹木靜態模型、棲息地評估、植被類型演替等領域，不僅提高資料的準確性，也為森林經營者提供更多工具及資訊。

林試所指出，研究團隊在苗栗、雲林、屏東、花蓮等地區的人工林造林地，進行大面積點雲資料的掃描拍攝，獲取詳細三維資訊，相較於傳統調查方式，數位點雲提供更準確及有效的經營資訊，包含立木位置、胸高直徑、樹高、樹冠幅等，幫助林地管理者了解當前林分的生長情形。

林試所說，結合多點掃描的資料，研究人員可進行單一造林地的管理模式及林業研究，例如在於雲林地區建立了2.5公頃的數位森林，協助林農進行現況資料的數位管理。累積大量的資料後，可以了解森林資源的動態變化，這些資訊有助於監測林木的生長、計算生長量變化，了解碳蓄積量增加的情形。

此外，數位點雲還能允許進行疏伐前後的林相模擬，在無損林木生長的情形下進行評估，確保伐木計畫的有效性，這對於森林經營者來說是一個極為重要的工具。