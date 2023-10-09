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國慶連假返鄉車潮下午現 國道5號、蘇花路廊塞至深夜

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
國道5號頭城北上入口上午11時許已出現排隊車輛，中午過後壅塞狀況會更加嚴峻，預計將塞至午夜0時後。圖／擷取自1968國道即時影像
國道5號頭城北上入口上午11時許已出現排隊車輛，中午過後壅塞狀況會更加嚴峻，預計將塞至午夜0時後。圖／擷取自1968國道即時影像

今（9）日是國慶連續假期第三天，到東部旅遊的民眾準備返鄉，國道5號北上已出現車潮，高速公路局預估下午後宜蘭到坪林車多壅塞，將塞到深夜；蘇花路廊上午南北順暢，公路局研判，今天是車流將南北反轉，上午10時後車潮漸增，預計中午12時到深夜11時都車多壅塞。

高公局指出，昨（8）日國5交通量為年平均1.2倍，南下石碇到坪林車多壅塞，下午4時許疏解後全線大致通暢；今天上午截至11時許，南下南港系統到石碇車多，車速仍能維持在時速60公里上下，北上車潮已見端倪，頭城交流道下出現排隊車潮。

宜蘭縣警局交通隊表示，國5北上各交流道上午8時已啟動入口匝道儀控，預估中午過後車潮陸續湧現；高公局估計北上宜蘭到坪林將壅塞至午夜0時，建議用路人及早出發，考慮行駛替代道路。

公路局東分局指出，昨日蘇花路廊南北雙向整體順暢，南下全日交通量為9559輛次，北上8184輛次，南下較去年同時期減少20%、北上增加40%。今天截至上午10時，蘇花路廊南下車流2143輛次、北上1536輛次，預估全日北上車流為1萬4200輛次，中午12時到深夜11時是壅塞時段。

高公局將於今天下午1時到6時開啟國5蘇澳、羅東、宜蘭、頭城北向入口高乘載管制，視實際狀況滾動式調整；公路局今天下午2時到6時雙向禁止21公噸以上大貨車通行蘇花路廊，並開放大客車行駛蘇花改路肩。

國慶連假第3天，民眾不畏陰雨出遊，宜蘭清水地熱公園上午10時10分啟動總量管制，車輛一出一進。圖／宜蘭縣政府提供
國慶連假第3天，民眾不畏陰雨出遊，宜蘭清水地熱公園上午10時10分啟動總量管制，車輛一出一進。圖／宜蘭縣政府提供
今天中午過後，國道5號、蘇花路廊北返車潮將現，預計會塞至深夜。圖／宜蘭縣警局提供
今天中午過後，國道5號、蘇花路廊北返車潮將現，預計會塞至深夜。圖／宜蘭縣警局提供

車潮 蘇花路廊 宜蘭

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