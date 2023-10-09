聽新聞
test
0:00 / 0:00
國慶連假返鄉車潮下午現 國道5號、蘇花路廊塞至深夜
今（9）日是國慶連續假期第三天，到東部旅遊的民眾準備返鄉，國道5號北上已出現車潮，高速公路局預估下午後宜蘭到坪林車多壅塞，將塞到深夜；蘇花路廊上午南北順暢，公路局研判，今天是車流將南北反轉，上午10時後車潮漸增，預計中午12時到深夜11時都車多壅塞。
高公局指出，昨（8）日國5交通量為年平均1.2倍，南下石碇到坪林車多壅塞，下午4時許疏解後全線大致通暢；今天上午截至11時許，南下南港系統到石碇車多，車速仍能維持在時速60公里上下，北上車潮已見端倪，頭城交流道下出現排隊車潮。
宜蘭縣警局交通隊表示，國5北上各交流道上午8時已啟動入口匝道儀控，預估中午過後車潮陸續湧現；高公局估計北上宜蘭到坪林將壅塞至午夜0時，建議用路人及早出發，考慮行駛替代道路。
公路局東分局指出，昨日蘇花路廊南北雙向整體順暢，南下全日交通量為9559輛次，北上8184輛次，南下較去年同時期減少20%、北上增加40%。今天截至上午10時，蘇花路廊南下車流2143輛次、北上1536輛次，預估全日北上車流為1萬4200輛次，中午12時到深夜11時是壅塞時段。
高公局將於今天下午1時到6時開啟國5蘇澳、羅東、宜蘭、頭城北向入口高乘載管制，視實際狀況滾動式調整；公路局今天下午2時到6時雙向禁止21公噸以上大貨車通行蘇花路廊，並開放大客車行駛蘇花改路肩。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言