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垃圾打包166萬噸創新高 環境部98億助地方多元垃圾處理

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環境部雖推動垃圾減量多年，但各地家戶及事業廢棄物卻不減反增。圖為台東焚化廠。圖／台東縣府提供
環境部雖推動垃圾減量多年，但各地家戶及事業廢棄物卻不減反增。圖為台東焚化廠。圖／台東縣府提供

我國垃圾量逐年提高，根據環境部統計，2022年全台一般廢棄物總量總計約1123萬8654噸，但我國24座公有焚化爐陸續歲修且進入整改期，讓原先已吃緊的垃圾處理量能更捉襟見肘。截至今年6月底，全台垃圾打包暫置量累積達166萬噸，創歷史新高。環境部表示，現階段每年約20萬噸廢棄物無法焚化，隨各地方垃圾處理場完成啟用，預估2028年處理量可增50萬噸，另多元化垃圾處理預計6年投入98億元。

環境部雖推動垃圾減量多年，但各地家戶及事業廢棄物卻不減反增，焚化爐陸續歲修且進入整改期，導致各地垃圾打包暫存量愈來愈多，焚化廠正常運作的桃園市暫置46萬噸、台中22.8萬噸、台南市近30萬噸，顯示現行處理方式趕不上垃圾增加速度。

環境部表示，國內焚化爐每年燃燒量650萬噸，其中家戶垃圾470萬噸、事業廢棄物180萬噸，而每年需處理的家戶垃圾有490萬噸，由於受到事業廢棄物排擠，「所以每年有20萬噸無法焚化處理」，須送到掩埋場處理或打包。

為解決廢棄物處理問題，環境部表示，解決對策包含持續推動垃圾源頭減量，協助地方提升垃圾處理量能，透過跨部會協調增設事業廢棄物處理設施及高熱質廢棄物燃料化等。

同時也已向行政院爭取並獲得同意多元化垃圾處理計畫第2期，自今年起至2028年共6年，中央將投入98億元，協助地方以多元方式解決垃圾處理問題。環境部說，垃圾送掩埋場掩埋及打包，也是屬妥善處理方式，但地方要做好掩埋場的覆土及管理。

在協助地方提升垃圾處理量能方面，環境部指出，今年台東焚化廠及花蓮台泥氣化爐陸續投入營運，明年底新竹縣焚化廠完工後，總共每年將可增加27萬噸處理量，可逐步紓緩垃圾處理的壓力；若加上未來台南市城西焚化廠更新爐完成，預估到2028年起，焚化處理量能總共將增加50萬噸，達到年處理量700萬噸規模。

針對事業廢棄物排擠垃圾焚化量能問題，環境部表示，已與經濟部等部會已共同規畫，2022年至2025年增設12座事業廢棄物處理設施，今年至2025年預計每年增加處理量能48.5萬噸，並已協調經濟部及國科會釋出27.41公頃環保用地，提升事業廢棄物處理量能，將事業廢棄物逐步自焚化廠分流。

此外，高熱質廢棄物轉製成固體衍生燃料（SRF）作為鍋爐、汽電共生廠、燃煤火力發電廠或水泥窯的替代燃料使用，減輕焚化廠負擔。

廢棄物 環境部

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