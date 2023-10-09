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國慶連假台中返北 台鐵加班車兩小時內可抵 現在還有票

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台鐵9日及10日加開自強號、區間快車，台中返北班次。本報資料照片
台鐵9日及10日加開自強號、區間快車，台中返北班次。本報資料照片

國慶連假想從台中返回北部，高鐵不是唯一選擇。因為，台鐵9日及10日加開自強號4列次、區間快車8列次，合計12列次，全車自由座，有票就可上。而且，台中至台北的行車時間都在2小時內，票價都還比高鐵便宜，目前都還有票。

台鐵人員說，由彰化往七堵上行EMU3000型新自強號，全車自由座，每列次總量管制為900人，開放4天內（含乘車日）線上預訂車票，但無自由座折扣，沿途停靠彰化、新烏日、台中、板橋、台北、松山、南港及七堵等站。

彰化往南港上行EMU900型復興號，全車自由座、每列次總量管制1000人，提供旅客4天內（含乘車日）線上預訂車票，並開放電子票證旅客乘車，沿途停靠彰化、新烏日、台中、板橋、台北、松山及南港等站。

自由座列車，旅客可使用訂票網頁以「自由座」功能訂票，10月9日加開列車6日0時開放訂票，10日加開列車7日0時開放訂票；其餘對號座車票，6日0時開放訂票。

相關加開列車車次、時刻資訊，可於台鐵局官網（網址：https：//www.railway.gov.tw）及訂票APP「台鐵e訂通」查詢。

台鐵9日及10日加開自強號、區間快車，台中返北班次。圖／台鐵提供
台鐵9日及10日加開自強號、區間快車，台中返北班次。圖／台鐵提供

彰化 台鐵 國慶 連假

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