早期肺癌無聲無息 醫籲勿忘「一行為」及早揪出病變
一位70歲阿嬤，平常不抽菸，打從前幾年退休開始，平日只要是好天氣都會早起去公園運動至少1至2小時，運動後就去菜市場採買，日子過得閒適安穩。年初，子女為阿嬤安排健檢，沒有想到透過肺部低劑量電腦斷層（LDCT），在左下肺葉發現有異常病灶，出現約1.6公分邊緣不規則的毛玻璃結節，進一步檢查確認罹患肺癌。
阿嬤聽從醫師建議，盡快接受手術治療，她表示，一直以為自己身體硬朗，沒想到健檢竟意外發現自己罹患肺癌症，幸虧發現得早，醫師說只要手術就可將病灶切除。
肺癌發生率在十大癌症中占第二位，但死亡率已連續十幾年位居第一，有新國病之稱。柏忕健康管理中心主任韋朝榮表示，肺癌初期往往沒有症狀，除非腫瘤長在特別位置或有一定以上大小，例如靠近大支氣管或侵犯到鄰近神經，就可能久咳不癒。過往認為只要胸部X光攝影即可，但若肺部腫瘤小於2公分或生長位置剛好被骨骼、心臟或肝臟遮蔽，此時可能造成檢查盲點。
韋朝榮表示，目前國際上已證實使用低劑量肺部電腦斷層（LDCT），還檢查發現小於1公分的結節，還可在肺臟做細部切面掃描，相當於300至400張Ｘ光片，並將各層次切面掃描組成三度空間立體影像，改善傳統X光檢查的盲點問題。
不過，也因LDCT偵測敏感度高，檢查可能會發生偽陽性的機率，此時就必須依賴醫師判讀。韋朝榮表示，受檢者不需太過於恐慌，只要維持良好生活型態，遵照醫師建議定期追蹤即可。倘若後續追蹤若發現發展成早期肺癌，依照目前早期肺癌的預後，都可達到高達9成以上。
預防肺癌，國健署提供部分對象低劑量電腦斷層篩檢（LDCT）檢查，補助對象包含具肺癌家族史和重度吸菸史的民眾，符合資格者可每2年接受1次免費補助。LDCT比Ｘ光檢查更準確，是目前唯一具國際實證，可以早期發現肺癌的篩檢工具，能降低重度吸菸者20％肺癌死亡率。
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