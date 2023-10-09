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「獵風者」衛星入軌 吳宗信：台研發關鍵元件取飛行履歷

中央社／ 新竹9日電

台灣氣象衛星獵風者今天升空，並於台灣時間上午10時31分順利入軌，國家太空中心衛星操控中心將接手衛星操控，太空中心主任吳宗信笑說「好酒沉甕底」，台灣自主研發關鍵元件將取得太空飛行履歷，協助廠商打入國際航太供應鏈。

獵風者衛星今年7月起運往法屬圭亞那，原訂台灣時間10月7日上午9時36分，與其他11個衛星一起搭乘法國亞利安公司（Arianespace）的VEGA火箭升空，最後一刻因監測數據微幅超標，取消發射。

經亞利安公司排除狀況，國家太空中心今天凌晨宣布，升空任務於台灣時間10月9日上午9時36分重啟，並同步在太空中心高層廠房舉辦直播觀禮活動。

升空倒數讀秒後，火箭順利點火發射，觀禮的國科會主委吳政忠、吳宗信鼓掌慶祝，並到衛星操控中心與工程師合影留念，吳政忠和工程師握手致意，感謝團隊在國慶連假期間，為台灣太空邁出關鍵一步，付出努力。

根據法屬圭亞那回傳最新消息，獵風者衛星已在台灣時間上午10時31分左右，順利入軌，在法屬圭亞那現場的台灣工程師團隊振奮歡呼。

台灣方面，國家太空中心衛星操控中心工程師，將接手進行衛星操控；預計發射後163分鐘將與南極地面站（TROLL）首次通聯，第680分鐘衛星第一次通過台灣、將與台灣地面站首次通聯。

獵風者衛星（TRITON）10年來歷經台美合作變更與COVID-19疫情，吳宗信在衛星入軌後笑說，「好酒沉甕底」，實在不容易。

獵風者衛星包含酬載，共有約82%是由台灣研發製造，若加上地面設備，有超過20家台灣的研發單位及廠商參與，吳宗信表示，獵風者升空後，意味台灣自主研發的關鍵元件「真的飛過了」，將取得太空飛行履歷，助攻廠商打入國際航太供應鏈。

同時，獵風者衛星搭載台灣研發的酬載儀器「全球導航衛星系統反射訊號接收儀」（GNSS-R），執行面風速觀測的任務，吳宗信指出，未來獵風者可補足目前較缺乏的海面風速資訊，且一天可提供近7萬筆觀測資料，與福衛七號並肩作戰，為氣候科學研究與氣象預報做出貢獻。

太空 工程師 航太

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