聽新聞
test
0:00 / 0:00
東北季風報到 北台灣溫度直直落 氣象署曝雨區防豪大雨
未來一周受東北季風影響，中央氣象署說，北部、東北部降溫稍微明顯，普遍溫度約24至26度，到了周六至周日，還有一波東北季風，溫度還會下降。至於中南部則暖熱如夏高溫30度，午後局部短暫雷陣雨。另外，明天起大台北東側，尤其內湖、松山、信義、南港及汐止雨量會較多，尤其東北部、北花蓮留意大雨或豪雨發生機率。
中央氣象署預報員林定宜指出，未來一周天氣分兩波發展，今天至明天鋒面通過及東北季風增強，迎風面水氣偏多，東北部地區、基隆北海岸、大台北山區、花蓮附近區域，有大雨發生或豪雨機率。周三至周日，仍受東北季風影響，水氣雖緩，迎風面的北部、東半部地區，仍有不定時短暫雨，降雨規模減小；南部地區、中部山區午後局部短暫雷陣雨，降雨轉趨零星。
林定宜說，今明兩天台南以北、東南部、恆春半島沿海空曠地區、澎金馬易有8至9級強陣風。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言