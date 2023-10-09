東北季風報到 北台灣溫度直直落 氣象署曝雨區防豪大雨

未來一周受東北季風影響，中央氣象署說，北部、東北部降溫稍微明顯，普遍溫度約24至26度，到了周六至周日，還有一波東北季風，溫度還會下降。至於中南部則暖熱如夏高溫30度，午後局部短暫雷陣雨。另外，明天起大台北東側，尤其內湖、松山、信義、南港及汐止雨量會較多，尤其東北部、北花蓮留意大雨或豪雨發生機率。

中央氣象署預報員林定宜指出，未來一周天氣分兩波發展，今天至明天鋒面通過及東北季風增強，迎風面水氣偏多，東北部地區、基隆北海岸、大台北山區、花蓮附近區域，有大雨發生或豪雨機率。周三至周日，仍受東北季風影響，水氣雖緩，迎風面的北部、東半部地區，仍有不定時短暫雨，降雨規模減小；南部地區、中部山區午後局部短暫雷陣雨，降雨轉趨零星。