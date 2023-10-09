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香港專家預期流感和新冠每半年輪流爆發 呼籲接種疫苗

聯合報／ 大陸中心／即時報導
香港學者預期，新冠和流感恐將每半年輪流爆發一次。（美聯社）
香港學者預期，新冠和流感恐將每半年輪流爆發一次。（美聯社）

據財新網報導，香港目前正處於夏季流感季，新冠病例也有上升趨勢。香港大學醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅表示，新冠疫情已將流感季節推遲，預計兩種病毒會每半年輪流爆發一次。

孔繁毅表示，10月剛開始，香港的醫院已看到有較多的新冠確診及嚴重病例，但仍未達高峰。而且即使已打滿三針疫苗及確診過，也會再度感染及出現肺炎等嚴重情況。

因此他建議，75歲以上長者、長期病患者、免疫力低的民眾，以及曾接受器官移植或癌症病人等，每年最少要打一劑新冠疫苗加強針，以降低感染後患重症或死亡的風險。孔繁毅也是香港特區行政長官抗疫專家顧問團的成員。

財新網指出，新冠疫情爆發後，香港的流感高峰期明顯推遲，往年香港從5月中旬進入夏季流感季，7月進入高峰期，8月底結束；冬季流感往往從1月開始，2、3月進入高峰期，4月結束。

孔繁毅表示，新冠疫情之後，香港的夏季流感推遲至8至10月，冬季流感高峰期延後至2至4月變成冬春季流感季，在兩個流感季爆發之間會夾雜新冠疫情高峰期，即10至12月和4至6月。

孔繁毅預計，明年2至4月的冬季流感高峰期將以A型H1流感病毒為主。新冠、流感、呼吸道合胞病毒（RSV）隨時都有可能爆發，若碰巧流感與新冠肺炎高峰期重疊，醫院病房恐將更加爆滿。

因此，他也呼籲高危險人群，包括65歲以上長者、醫護人員、長期病患者及兒童等盡快接種流感疫苗，以加強抗體。

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