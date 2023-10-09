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「獵風者」升空執行任務 將提供全球最欠缺的海面風速資料

聯合報／ 記者黃羿馨 ／新竹即時報導
我國第一枚自製氣象衛星「獵風者」（Triton）今天上午9點36分在法屬圭亞那，搭乘亞利安公司的織女（VEGA）號火箭順利升空。記者黃羿馨／攝影
我國第一枚自製氣象衛星「獵風者」（Triton）今天上午9點36分在法屬圭亞那，搭乘亞利安公司的織女（VEGA）號火箭順利升空。記者黃羿馨／攝影

我國第一枚自製氣象衛星「獵風者」（Triton）今天上午9點36分在法屬圭亞那，搭乘亞利安公司的織女（VEGA）號火箭順利升空，進入太空執行任務。國家太空中心主任吳宗信指出，獵風者初期會集中在太平洋、印度洋、大西洋，提供全球最重要、最欠缺的海面風速資料，以及提供中央氣象局在氣象預測最重要的資訊，在同期的衛星裡，也是同時能接收最多導航衛星訊號的衛星。

「真是好事多磨」吳宗信指出，前天我們的獵風者衛星，本來要搭乘VEGA火箭進入太空執行任務，可是在倒數14秒時，監測數值稍微超出標準，為了審慎起見取消發射任務，經過這兩天48小時詳細檢測確認沒問題後，決定今天早上再次挑戰。

吳宗信說，獵風者衛星是台灣自製的第1顆氣象衛星，它的主要任務是利用GNSS-R、也就是全球衛星導航系統的反射訊號接收儀，接收導航衛星打到海洋反射進到獵風者的訊號，再透過運算去還原出海面風速的分布。

最難能可貴的是，GNSS-R在氣象科學研究只有在過去十年才發展出來，太空中心跟國內的學研界同心協力，短短2、3年內就研發並進行航機飛試，而且發現獵風者衛星在同類型衛星裡效果是最好的，我們最多可以同時接收8組（導航衛星的訊號），現在最厲害的衛星大概只有4組，可見我們國內產業的紮實基礎。

以氣象科學來說，它的資料來源最重要就是海面，可是海面要設計觀測站，實務上是有困難，所以是一個很大的缺口，所以利用低軌道的衛星可以大面積、高頻率去觀測，剛好可以補足這樣的缺口，那獵風者順利升空後，就會和我們現在在軌的6顆福衛七號相輔相成。

福衛七號主要收集區域是在赤道南北緯附近，像颱風或劇烈天氣生成資料最重要的來源，每天、每小時都可以提供溫度、濕度跟壓力分布，從地面到50、60公里，獵風者剛好補足最重要的風速。獵風者初期會集中在太平洋、印度洋、大西洋，提供全球科學家最重要、最欠缺的是海面風速資料，同樣也可以提供中央氣象局在未來氣象預測中最重要的資訊。

倒數結束後火箭順利發射，太空中心升起一片歡呼。記者黃羿馨／攝影
倒數結束後火箭順利發射，太空中心升起一片歡呼。記者黃羿馨／攝影
吳宗信指出，獵風者初期會集中在太平洋、印度洋、大西洋，提供全球最重要、最欠缺的海面風速資料。記者黃羿馨／攝影
吳宗信指出，獵風者初期會集中在太平洋、印度洋、大西洋，提供全球最重要、最欠缺的海面風速資料。記者黃羿馨／攝影

太空 氣象局 印度

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