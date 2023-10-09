北返車潮今激增 國5恐自上午10時起塞到深夜

今天雙十連假第3天，也是北返尖峰日。交通部高速公路局預判，上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭-坪林，預估今天國道全線交通量為115百萬車公里。目前國5南北向都出現車流增加情形。

高速公路局國道路況預報員黃郁凱說，今天截至上午7時，國道全線交通量為8.1百萬車公里，預估今天交通量為115百萬車公里。今天是以北返車流為主，會是平常北返車潮1.4倍左右。國5截至上午7時，北向雪隧通過量為3531輛次，較上一個國慶連假、108年同期減少。

他表示，目前國道北、中、南區路況大致正常，預估國1北向苗栗至湖口路段、國3北向的關西至大溪路段從下午3時會有一些壅塞狀況，到晚上8、9時左右。國5北向路段從上午10時左右會一路壅塞到深夜。

黃郁凱說，中部地區國1北向西螺到埔鹽系統、南屯到后里路段，以及國3北向竹山到中興、草屯到霧峰、苑裡到香山路段，從下午3、4時到晚上7時也會有壅塞情形。南部地區國10西向仁武到左營路段，從下午3時到晚上6時也會有壅塞情形。

高公局指出，昨天全日交通量為109.7百萬車公里，為平日年平均（90百萬車公里）1.2倍，國5交通量為3.1百萬車公里，為平日年平均（2.6百萬車公里）1.2倍。昨天下午除國1北向平鎮系統至中壢轉接道、國5南向石碇至坪林車多壅塞至昨天下午4時疏解、國3北向龍潭至三鶯自昨晚6時起車多壅塞至昨晚8時疏解，其餘路段行車均大致順暢。

今天國道相關疏導措施包括：12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口匝道、13-18時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口實施高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局呼籲多利用公共運輸，如自行開車請善用時間、空間分流，短途不上國道，南北長途利用台61線替代國1國3。