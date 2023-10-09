雙十連假第3天 多處觀光景點聯外道路入列地雷路段

今天是雙十連假第3天，交通部公路局研判今天易壅塞路段，觀光景點聯外道路包含北部台2線關渡至淡水、萬里至大武崙及福隆路段、台9甲線新店至烏來路段、台3線大溪路段、台9線礁溪路段；中部台14甲線清境農場路段及台21線日月潭路段等。

公路局指出，今天省道易壅塞路段預計有銜接國道的快速公路，包含中部台74線台中環線接國3快官及霧峰交流道；南部台18線接國3中埔交流道、台86線接國1仁德系統及歸仁交流道路段、台88線五甲至鳳山路段。

主要省道路段包含台61線鳳鼻至香山及中彰大橋路段、台1線水底寮至楓港路段。觀光景點聯外道路包含北部台2線關渡至淡水、萬里至大武崙及福隆路段、台9甲線新店至烏來路段、台3線大溪路段、台9線礁溪路段；中部台14甲線清境農場路段及台21線日月潭路段；南部台3線古坑至梅山路段、台26線楓港至墾丁路段。

公路局指出，昨天省道部分路段有車多或壅塞情形，包含台2線外木山路段至大武崙路段及淡水竹圍路段至紅樹林路段、台9線礁溪路段、台61線竹北至竹港大橋路段及中彰大橋路段、台74線大里至霧峰路段、台86線仁德及關廟路段等。