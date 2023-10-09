今起3天水氣多留意雨勢 周四清晨下探20度低溫

雙十連假不少戶外活動都受到天氣干擾。天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，上周六是颱風殘存水氣，昨天是東北季風前緣的鋒面雲系通過，今天是東北季風增強，不過型態改變，東北部迎風面的降雨仍持續。

中央氣象署上午針對北北基宜發布大雨特報。天氣風險公司天氣分析師柯聿寧表示，昨天到今天清晨有道鋒面掠過北部附近，在東北季風前緣及東南風水氣配合下，中南部入夜還有一些對流降雨，中部山區到東北部地區降雨也很明顯，迎風面的東北部今天凌晨還有一波不小的雨勢。

柯聿寧說，今天清晨隨著鋒面往東移動，降雨強度暫時減緩，不過東北部仍然是陰雨天氣。整天的感受都比較濕涼，中南部白天相對穩定，內陸地區高溫仍可達30度以上，但是清晨的低溫可降至24度左右，溫度變化幅度較大，另外台南以北沿海地區風力大，受風時感受也比較涼。

國慶日環境水氣仍多，柯聿寧表示，迎風面的東北部還是有局部較大雨勢發生機率，尤其宜蘭地區因地形與東北季風的作用，降雨較顯著。預估周三風向稍有北風的分量，降雨較顯著的區域就有機會往南移動到花東地區。這兩天經過宜蘭南澳、花蓮沿岸等地區須留意雨勢及路況。

預估周四到周五兩天水氣較減少，東北季風的風力減弱，整體天氣較穩定。柯聿寧說，迎風面還是有些地形降雨，不過降雨量比較少，西半部平地多可見到陽光。白天溫度較高，北部白天高溫也會回升2-3度，到晚間及清晨輻射冷卻作用較明顯，入夜後溫度下滑幅度大，各地清晨低溫22-24度，河谷或內陸空曠地區有20度左右低溫的機會。

目前布拉萬颱風位於關島東南方，後續往北轉東北方向移動，柯聿寧說，距離台灣很遠，沒有明顯影響。至於小犬颱風則還在香港附近，「比原先預期撐得更久」，預估小犬颱風間接帶來水氣的影響持續到周三，之後天氣較穩定。

柯聿寧說，預期未來1周熱帶洋面到南海還是有低壓活動，但暫時還沒有出現接近台灣或間接帶來明顯影響的模式預報情境。