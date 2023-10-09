國慶前好消息 延期2天台灣首枚自製衛星獵風者今升空

我國第一枚自製氣象衛星「獵風者」（Triton）原訂台灣時間7日上午9點36分在法屬圭亞那，搭乘亞利安公司的織女（Vega）號火箭升空，但倒數最後1秒取消發射，亞利安相關團隊立即投入檢查作業。延期2天後，今天傳來好消息，原班火箭將於台灣時間9日上午9點36分準時發射，活動將同步在國家太空中心TASA YouTube、TASA FB及國科會FB粉專直播。

國家太空中心指出，氣象衛星「獵風者」原定在台灣時間10月7日上午 9點36分搭乘亞利安太空公司Vega火箭VV23航班從南美洲的法屬圭亞那升空，但在最後倒數階段，因系統中某個數值微幅超過標準而中斷了程序，亞利安相關團隊立即投入檢查作業，仔細確認火箭狀態。亞利安公司昨也發布新聞稿指出，火箭與此航班所有12個衛星狀態皆相當穩定安全。

獵風者衛星是台灣首枚自製氣象衛星，是全球少數能夠觀測海面資料的氣象衛星。其名TRITON源自希臘神話中的海之信使特里頓。外型採取與福衛七號任務衛星相仿的設計，為一立方體結構搭配單側太陽能板配置，但在內部關鍵元件、飛行軟體、酬載儀器等則完全由太空中心自行研發。尺寸為100 x 120 x 125立方公分，總重量約250公斤。

太空中心指出，獵風者其搭載我國研發的酬載儀器「全球導航衛星系統反射訊號接收儀（GNSS-R）」，可執行海面風速觀測任務，能幫助氣象觀測劇烈天氣、颱風等形成。而獵風者有83%關鍵元件為台灣自製，20家廠商參與，展現我國太空科研能量，讓台灣在未來全球太空產業不缺席。