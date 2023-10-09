長輩挪用公仔錢買育兒品 呂秋遠：構成犯罪 教育部完全不了解年輕人

教育部9月推出「0到6歲國家一起養」短片，男主角拜託他的媽媽代收訂購的「公仔」包裹，結果錢被拿去買「更有用的」育兒用品，遭質疑歧視動漫文化，教育部昨將YouTube影片下架並道歉。對此，律師呂秋遠在臉書表示，將錢挪用即使是買東西給孫子，依法應該犯了親屬間侵占罪，可處5年以下有期徒刑，屬告訴乃論，半年內可提告。

呂秋遠說，如果教育部的「少子化」新廣告，想要與法務部合作，應該可以朝向這個方向發展，只可惜，教育部的審稿官員沒有想到這些，才會讓這則廣告黯然下架。教育部對於年輕人的想法完全不了解，且沒有任何外包廣告案的審稿人員，「只要外包說什麼，他們照單全收。或者是他們根本就是這麼想的」。

呂秋遠指出，法律強調個體主義，也就是每個人都是獨立的個體，雖然夫妻間還是會因為家庭生活費用而有些例外，但是只要不是自己的錢，沒有經過別人同意，就不要亂花別人的錢。

對於長輩出自疼愛孫子的心理，呂秋遠說，公仔跟嬰兒用品，都很重要。「媽媽如果真的覺得孫子的用品一定要買，請用自己的錢，也要看兒子願不願意接受」。兒子沒錢還是寧願把錢花在公仔，不願意買孩子的用品，這是選擇問題，不是育兒問題。

呂秋遠表示，每個人對於事情的優先順序，我們都得要尊重，大不了就是個人造業個人擔。自以為成年的兒子選擇錯誤，而幫忙做出自己想要的選擇，只會養出媽寶而已。他打趣，「看見沒有！少子化的真正根源之一，其實是跟公婆同住，教育部不要再搞錯重點了！」

網友說，「這廣告應該是要強調不婚不生快樂一生吧」、「不想跟公婆同住也沒錢另外買房，因為房價貴的離譜，還要鼓勵人生小孩？可見政府從頭到尾都在裝睡嘛」、「雖然不忍心告媽媽，是否可以請媽媽還公仔的錢，至於買給孫子的日用品錢，能否就當是奶奶疼孫子所花的錢呢？這樣解決問題是否會比較好？我還真不知道有這條親屬間侵占罪」、「想起之前老婆把老公的哥吉拉送親戚小孩的新聞。公仔是無辜的」。