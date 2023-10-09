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不斷更新／今迎北返車潮 國道11地雷路段 這時間出發最好走

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
圖為昨天國5南港系統聯絡道車潮回堵至國3。記者陳正興／攝影
圖為昨天國5南港系統聯絡道車潮回堵至國3。記者陳正興／攝影

（5:25更新）

今天是國慶日連續假期第3天，預期北返車潮將出現，目前國道各路段順暢。高速公路局說，建議西部國道北向用路人，南部地區上午9時前出發，中部地區中午12時前出發；國5北向用路人建議上午9時前出發。

高公局預估今天國道交通量為115百萬車公里，為平日年平均（90百萬車公里）的1.3倍，其中北向交通量將達63百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

高公局預判今天國道重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

今天國道相關疏導措施包括：12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口、13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控。

省道部分，公路局說，預估今天觀光旅遊車潮將湧現，返回工作地車潮則預估從下午開始陸續出現。主要城際道路易壅塞的路段及時段如下，提醒用路人於行前查詢路況，以減少於車陣壅塞的時間：

1、台9線蘇花路廊：北上16-23時。

2、台9線南迴公路：往屏東方向15-16時。

3、台1線水底寮至楓港路段：北上13-18時。

4、台61線鳳鼻至香山路段：北上15-21時。

5、台61線竹南路段：北上15-21時。

6、台61線中彰大橋改建路段：北上13-20時。

另外，公路局說，台中市今天及明天在中央公園舉行國慶煙火系列活動，活動周邊如台1乙線中清路二段、台12線台灣大道3段以及台74線快官霧峰線等鄰近道路預期將出現大量車潮，請民眾行經上述路段時多加留意。

公路局表示，今天西部國道客運尚有60%空位，東部國道客運尚有80%空位，歡迎需求民眾至各客運業者網站查詢。自行開車民眾建議出發前先行查詢周邊交通狀況，以減少壅塞於車陣中的時間，並請注意路況小心駕駛。

國道 宜蘭

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