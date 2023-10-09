豪雨特報北台灣濕涼 吳德榮：布拉萬今晚轉中颱 挑戰強颱門檻

鋒面通過及東北季風增強，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報。今天宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區及台北市、新北市山區有局部大雨發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天台灣附近水氣多；各地雲多、偶有局部短暫雨，大氣不穩定，常有較大雨勢。

氣溫部分，北台灣白天稍涼。北部23至28度、中部22至33度、南部23至34度、東部22至33度。

吳德榮說，明天國慶日、周三為東北風型態，迎風面水氣多、北台灣略濕涼；北部、東北部及東部有局部雨，東北部有有較大雨勢。背風面晴時多雲、山區午後有局部短暫陣雨。

他表示，周四至周日各地大致晴時多雲，北海岸及東半部偶有局部短暫雨，中南部山區午後亦有短暫降雨的機率；各地早晚稍涼。

吳德榮說，中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱布拉萬今晚將增強為中颱，並將持續增強至中颱上限，挑戰強烈颱風門檻；在關島東南方海面，向西北轉北北西再轉北北東，周五在日本南方海面轉東北、加速遠離，日本亦不受影響。