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蛋價下不來 是否再漲周六決定

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
北市蛋商公會表示，本周因國慶連假不開會，因此蛋價仍維持產地價45.5元、批發價55元歷史高點。雞蛋示意圖。本報資料照片
北市蛋商公會表示，本周因國慶連假不開會，因此蛋價仍維持產地價45.5元、批發價55元歷史高點。雞蛋示意圖。本報資料照片

進口蛋爭議引發食安危機，許多縣市學校營養午餐禁用液蛋，使國產雞蛋買氣大漲，蛋價維持產地價每台斤四十五點五元、批發價每台斤五十五元歷史高點。台北市蛋商公會理事長林天來表示，是否再調漲需視產蛋率及整體產銷狀況才能評估，預計本周六再開會決定。

根據農業部公布最新雞蛋產銷資訊，國內每日約三三六八萬隻蛋雞投入生產，每日生產十一萬七千箱雞蛋，距離國人每日需求量十二萬箱，仍有約六十萬顆供應缺口。

北部蛋商指出，國產蛋需求大增，但蛋雞產蛋率未顯著提升，蛋商調蛋情況頻繁，已傳出南部產地加價賣營業用箱蛋，一箱從約九百元漲到一千二百元，預估今年蛋荒會提早至十月中旬就出現。

北市蛋商公會常務理事劉威志先前也說，一般大型節日後雞蛋需求會減少，「通常會有剩」，但今年中秋後卻沒剩多少，萬一年底禽流感嚴重，雞蛋缺口將更大。

雞蛋

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北市蛋商公會：本周蛋價仍維持產地價45.5元、批發價55元高點

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