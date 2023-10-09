即期進口蛋徵加工 藍白齊批

農業部專案進口雞蛋有二一○萬顆即將到期，中央畜產會近日公告徵求委託代工，希望延長雞蛋有效期間。國民黨立委王鴻薇質疑，雞蛋價格節節上升，民眾買不到平價雞蛋，政府繼續花納稅人民的血汗錢進口雞蛋，還要再花錢要求業者把進口雞蛋變成液蛋，實在太過無能，把納稅人當成牛剝三層皮。

民眾黨立委邱臣遠則說，畜產會作法再次凸顯農業部無力督導畜產會，如一開始就控管好囤蛋數量，便不會發生這類事件，未來是否有辦法全數銷售、有沒有做好殺菌落實食安控管，畜產會應透過農業部向民眾說明清楚

畜產會聲明，委託加工液蛋的進口蛋均在有效期限內，且液蛋用途廣泛，不會有浪費公帑疑慮。畜產會表示，國內雞蛋約百分之十五應用於加工，其中以液蛋占大宗，液蛋主要供應烘焙與團膳。委託代工生產冷凍殺菌液蛋，保存期限可達一年，不僅可增加雞蛋加工原料來源，也能讓國產鮮蛋優先供應國內民生需求。

三億補助進口豬 侯：本末倒置

【記者黃寅／台中報導】中央政府為穩定豬價，花三億元補助進口豬肉，國民黨總統參選人侯友宜說，這項補助使國產豬占有率降到八成，進來的豬肉還洗產地，連帶使民眾購買豬肉意願降低，影響了生意。

侯友宜說，豬農們反映，如果政府要照顧豬農，應該用三億元建置冷凍廠來平抑價格，把國產豬冷凍起來平衡產銷，政府不該本末倒置。

針對行政院副院長鄭文燦對侯友宜競辦諷刺他為「雞蛋門神」一事揚言提告，侯友宜說，對於超思進口蛋，民進黨政府對有沒有圖利、官商勾結到現在都沒講清楚，也沒給人民交代，還有洗產地、浪費公帑問題沒說清楚，難道人民不可以問政府？問政府有錯嗎？