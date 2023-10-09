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助長少子化？教部育兒影片下架

聯合報／ 記者趙宥寧／台北報導
教育部上月推出「0-6歲國家一起養」宣傳廣告片引發網友負評，稍早已下架廣告，並發布道歉聲明，坦言腳本規畫不當。記者趙宥寧／翻攝
教育部上月推出「0-6歲國家一起養」宣傳廣告片引發網友負評，稍早已下架廣告，並發布道歉聲明，坦言腳本規畫不當。記者趙宥寧／翻攝

教育部上月推出「○到六歲國家一起養」宣傳廣告片，劇情是一名已婚、育有兩名子女的男性，拜託媽媽代收訂購的「公仔」包裹，結果媽媽竟把托款挪去買育兒用品，有網友質疑是反效果，反而助長「少子化」，教育部昨緊急下架YouTube影片，並發布道歉聲明，坦言腳本規畫不當。

行政院近年力推「○到六歲國家一起養」政策，教育部日前在YouTube頻道上架一支三十秒廣告，劇情是一名育有兩名子女的父親，拿錢給自己媽媽代收「公仔」包裹，卻被自己的母親質疑，都當爸爸了還玩那些「尪仔」，托款甚至被片中的母親，擅自拿去她認為「更有用的」嬰幼兒玩具和圖書等用品。

影片引發網友爭議，網路負評如潮，教育部頻道上的倒讚數破四千。時代力量立委王婉諭在臉書寫道，無法相信這是政府做的政令宣導，整部片不僅意義不明、製造對立，甚至還隱含歧視，傳遞了完全錯誤的觀念，更像在促進「少子化」繼續惡化下去。民進黨立委鄭運鵬也在臉書寫道，教育部這支廣告節外生枝、自找麻煩。

教育部被批評後，昨下午下架影片，並在YouTube頻道簡介上發文致歉，表示「有關本部國教署『○到六歲國家一起養』家庭育兒更輕鬆廣告，因腳本規畫造成有不尊重動漫、模型等多元休閒文化之疑慮，本部深表歉意。本部將下架廣告，未來規畫相關廣告亦會審慎檢視，感謝各界給予之監督與意見。」

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