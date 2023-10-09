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北市交通亮紅燈 行人死亡增75%

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導

台北市長蔣萬安去年就任後，努力洗刷「行人地獄」標籤。但北市議員指出，北市事故死亡數暴增四成、行人死亡數增加七成五，增幅全國最高，導致死傷的酒駕案件也增加近一成，要求市府改善。台北市長蔣萬安回應，已深刻檢討，並要求相關局處擬定解方，並請警方嚴格執法。

根據交通部路政及道安司統計，截至今年七月底，北市交通事故死亡七十三件，比去年同期增加百分之四十點四，其中高齡者死亡事件四十二件，也較去年多百分之五十五點六；廿八件行人死亡事故，增幅達七成五，案件量也成為全國最高，酒駕案件導致死傷達一四六件，也增加百分之八點一。

北市議員趙怡翔指出，蔣萬安上任首年，幾乎每一項交通指標都亮起紅燈，即便市府提出單一改善措施，但缺乏領導力及統整方向，新會期預算也不夠重視交通改革，明年度鄰里交通環境改善預算只有兩百萬。

趙怡翔表示，交通改革涉及「交通3E」的教育、工程與執法，不能以權宜之計思考此問題，蔣萬安應下達改革目標，由市政府跨部門合作，從道路設計規範及準則、鄰里及區域規畫、預算編列與執行、地方溝通與協調，及嚴謹的執法與教育手段等方向，共同思考如何達成零傷亡的結果。

針對北市交通死傷狀況，蔣萬安說，每月交通會報都有掌握相關數據，確實較去年同期增加，在行人死亡部分增加幅度特別高，已要求交通局、警察局等相關局處，擬定具體計畫及解方；下半年度面臨嚴峻挑戰，過往七、八月至年底數據都呈上升趨勢，會請警方嚴格執法、加強宣傳。

蔣萬安

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