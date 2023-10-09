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路口改善計畫／專家：改善路口缺失 欠缺整體思考

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導

交通部的易肇事路段改善計畫中，部分路口改善後事故不減反增，行政院卻又再砸四百億元，改善一千處路口，專家認為以往的改善模式為「見一個缺失改一個」，未以專業工程計算與規畫，既然要改善，應給地方政府更詳細的路口改善模板遵循，更應採取路廊角度規畫改善方向。

台灣交通安全協會副理事長林志學表示，以往政府並非以交通理論規畫路口改善計畫，而是「見一個缺失改一個」，未從核心及整體道路狀況思考，例如某路口車道太寬就縮一下，卻未考慮雖縮減車道，可能與下一個路口不連貫。他表示，國外車道動線都是經過專業工程計算設計，而非美感、感覺。

林志學表示，改善路口時，應在前端開發模式上先檢示肇因，並納入設計銜接性、轉彎設計速度、安全島島頭、左轉偏移量等因素；以往政府改善都以單一路口檢視，不代表路口跟路口間就都沒問題。

林志學說，雖然中央近期提供地方政府「人行空間改善原則及作法」的參考內容，卻只是大方向的設計目標，跟實際上的設計細節仍有一段差距，例如內容只會寫到要將物理區設計到最小，不見得每個地方局處人員都知道做法，技術也可能不到位，此時中央應給予更詳細的法定指引或各類型路口改善模板。

交通大學運輸與物流管理學系教授邱裕鈞表示，只要經費多，改善路口數就可以增加，因此易肇事路口數量多寡與道路交通安全並沒有太大的關係。此外，交通車流行為具有延續性，改善一個路口，可能導致相鄰路口事故更多，建議應該以易肇事路廊角度規畫。

邱裕鈞說，若路口改善後，事故件數仍增加，可能代表該路口多著重於交通工程改善，但事故成因大多是駕駛行為，且事故發生具有相當高的隨機性，短期事故件數的變動，不見得能評斷問題是否已獲改善。

車道

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