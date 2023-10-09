交通部路口改善計畫 87處事故反增

為擺脫行人地獄惡名，行政院提出四年四百億元「永續提升人行安全計畫」，將盤點一千處易肇事路口列行人交通安全設施優先改善項目，但交通部早已進行四十期「易肇事路段改善計畫」，聯合報調查發現，二○一五年至二○一九年的三八二處路口改善成效，卻有八十七處事故件數不減反增，逾三成更未明顯減少或惡化，甚至有路口改善後事故件數暴增四十八件。

交通部自一九八○年起實施「易肇事路段改善計畫」，至今已達第四十期，從二○一八年至二○二二年，共花費一億五千二百八十三萬元，改善三一一個路口。交通部運輸研究所逐年追蹤三年前的改善路口成效，二○一五年至二○一九年改善的三八二處路口中，事故件數不減反增，或未減少者為八十七處，減少件數少於三件、屬無顯著改善的路口，也有三十五處，兩者合計占逾三成。

以二○一七年改善的路口為例，台南市永康區中華路及中央路口，二○一六年肇事件數二十件，經「改善後」，二○一九年卻暴增至六十八件。彰化市的大埔路與中興路口，二○一六年肇事件數三十四件，二○一九年增加至四十七件。

事實上，行政院此次「永續提升人行安全計畫」盤點的易肇事路口，與交通部的盤點方式雷同，都是針對道路交通事故資料，參考相對嚴重度指標及相對頻率指標，篩選出優先改善路段，並函送各縣市研提改善方案。但交通部路政及道安司的統計資料也顯示，近五年路口肇事件數逐年增加，二○一八年為十八萬三四九一件，去年更增至二十一萬四一二四件，連新冠疫情期間，也呈現增加趨勢，顯然效果不彰。

路政及道安司表示，各路口事故樣態不同，改完後需分析原始目標是否改善、事故件數增加是否為不同肇事類型。至於以往易肇事路段改善計畫，劃定各縣市分配幾處，再由地方自行評比路口；此次的四百億元計畫是以全國進行排序，評選指標也設定為行人事故，並有補助要點，改善後也會追蹤成效。

各地方預計十月起提報改善計畫，採隨到隨審，十一月前要全數提報完成，主管機關十二月底前核定，明年一月執行。