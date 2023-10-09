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第33屆醫奉獎揭曉 竹山秀傳玉山醫療隊獲獎

聯合報／ 本報訊

第33屆醫療奉獻獎得主揭曉，個人醫療奉獻獎得主8名，分別為周志中、彭啓清、林逸民、謝宏榮、戴嘉言、蔡東翰、陳恒常等7位醫師，1名護理師賴春美；特殊貢獻獎得主為簡守信醫師，團體醫療奉獻獎為竹山秀傳醫院玉山醫療隊。

彰化基督教醫院副院長周志中，被喻為台灣「心肺復甦術」（CPR）教育先驅，從宮廟到偏鄉，致力推廣CPR急救技術，成立CPR急救訓練中心，創建台灣急診醫學會，銜接到院前救護，是台灣急診醫學發展重要里程碑。

啟清牙醫診所的負責人彭啓清，服務於特殊需求者口腔照護及牙醫醫療十餘年，長期推動長照者口腔照護制度，並在新竹縣尖石鄉等醫療資源缺乏地區進行巡迴醫療。

發明雙凸人工水晶體的五福眼科院長林逸民，79年自美國返鄉於宜蘭羅東服務，投身眼科醫療及盲人重建工作，並將鉺雅鉻雷射引進台灣應用於眼科手術。

花蓮縣萬榮鄉明利國小學校護理師賴春美，在偏遠原住民鄉服務，主動整合社會及社區口腔保健資源帶進學校，爭取防疫、結核病、頭蝨等疾病防治經費，投入原住民的早期健康教育。

謝宏榮診所負責人謝宏榮是家醫科醫師，75年起在台南七股鄉服務已37年，積極提升鄉村醫療水準，協助基層醫療及公共衛生工作，現今持續為進入超高齡社會的七股鄉民服務。

高雄醫學大學附設醫院副院長戴嘉言，自86年投入山地偏鄉醫療工作已26年，推動肝炎及肝癌防治工作，首創於偏鄉擴展原鄉C肝檢查及治療SOP模式。

七賢脊椎外科醫院副院長蔡東翰， 94年起每周五往返支援三總澎湖分院逾18年，為澎湖唯一神經外科醫師，秉持「醫生動，病人不動」理念創設一站式服務。

埔里基督教醫院整形外科主任醫師陳恒常，101年來到埔基，成為南投地區唯一專任的整形外科醫師，讓在埔里及山地部落病患可以就近得到治療。

特殊貢獻獎得獎人台中慈濟醫院院長簡守信，推動老人醫學、社區醫學、健康促進、實行偏遠鄉鎮義診、往診，91年起深入18個偏鄉。

榮獲團體獎項的竹山秀傳醫院玉山醫療隊，93年成立位於海拔3402公尺的玉山排雲醫療站。20年來，每周由醫療隊醫護背負10至20公斤醫材裝備及藥物步行7至8小時上山。至今是唯一在海拔3000公尺以上高山定時長期駐診的高山醫療隊。

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