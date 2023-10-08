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剝皮辣椒雞、嘉義雞肉飯上桌！「雞湯大叔」新菜好台味

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
台灣在地雞松阪，主餐價398元。圖／雞湯大叔提供
台灣在地雞松阪，主餐價398元。圖／雞湯大叔提供

連鎖火鍋「雞湯大叔」於10月至12月期間，以「雞湯大飯店」為概念，推出「台味季辦桌」限定餐點，吃得到花蓮剝皮辣椒雞湯、嘉義巷仔內雞肉飯、台南府城蔥肉捲等多種具有在地風味的食材，讓民眾一次享受經典台味。

雞湯大叔以雞湯底火鍋為招牌，並提供有多種風味湯頭可供選擇，目前在大台北地區共有7謙分店。過去雞湯大叔就曾推出季節限定的剝皮辣椒雞湯，本次再度升級推出「花蓮剝皮辣椒雞湯」。先以添加蔬果熬煮的雞湯為底，再搭配切成細丁的花蓮剝皮辣椒入湯，還有脆煎雞腿排、蛤蜊、冬瓜塊等食材，帶來鮮明開胃的享受，升級價59元。

「台灣在地雞松阪」則是選用雞頸部位，切出薄厚適中的雞松阪，涮煮後肉質彈中帶脆，滋味甘甜，主餐398元。「嘉義巷仔內雞肉飯」則是選用舒肥雞胸肉配上雞油、手炒油蔥，復刻出嘉義雞肉飯的經典風味，單點49元，升級價39元。同時活動期間，還有「台南府城蔥肉捲」、「台北大稻埕芋粿巧」同步登場，單點49元。

雞湯大叔推出「台味季辦桌」限定餐點。圖／雞湯大叔提供
雞湯大叔推出「台味季辦桌」限定餐點。圖／雞湯大叔提供
嘉義巷仔內雞肉飯，單點49元，升級價39元。圖／雞湯大叔提供
嘉義巷仔內雞肉飯，單點49元，升級價39元。圖／雞湯大叔提供
台南府城蔥肉捲，單點49元。圖／雞湯大叔提供
台南府城蔥肉捲，單點49元。圖／雞湯大叔提供

嘉義 花蓮 雞肉飯

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