剝皮辣椒雞、嘉義雞肉飯上桌！「雞湯大叔」新菜好台味

連鎖火鍋「雞湯大叔」於10月至12月期間，以「雞湯大飯店」為概念，推出「台味季辦桌」限定餐點，吃得到花蓮剝皮辣椒雞湯、嘉義巷仔內雞肉飯、台南府城蔥肉捲等多種具有在地風味的食材，讓民眾一次享受經典台味。

雞湯大叔以雞湯底火鍋為招牌，並提供有多種風味湯頭可供選擇，目前在大台北地區共有7謙分店。過去雞湯大叔就曾推出季節限定的剝皮辣椒雞湯，本次再度升級推出「花蓮剝皮辣椒雞湯」。先以添加蔬果熬煮的雞湯為底，再搭配切成細丁的花蓮剝皮辣椒入湯，還有脆煎雞腿排、蛤蜊、冬瓜塊等食材，帶來鮮明開胃的享受，升級價59元。