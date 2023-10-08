搶救蘭嶼 國軍再派遣人力登島增援

因「小犬」颱風重創台東縣蘭嶼鄉，國軍第2作戰區今天再度增編人力前進災區，務求蘭嶼居民及學生儘速恢復正常生活。

國軍第二作戰區7日起挺進蘭嶼災區，由陸軍副司令陳忠誠文編組前進指揮所，全力投入救災任務。蘭嶼島上公共設施、港口及學校等處受損嚴重，環島公路中斷，通訊尚不穩定。

救災部隊編組台東地區指揮部及海軍水下作業大隊、攜帶發電機、鏈鋸機及水肺個裝等機具，由海巡署巡防艇協助載運人員裝備前往蘭嶼鄉，並優先協助開元港及蘭嶼高中執行水下船隻標定等災後復原工作。

海軍司令部則表示，水下作業大隊官兵完成裝備檢整，7日立即出發趕往蘭嶼鄉開元港，經與現場代表及居民研討，並實施作業規劃與安全評估後，即檢派潛水員執行水下礙航物搜索及清除作業；水下作業大隊官兵藉由水面及水下併同方式，以鋼纜穿過船隻固定，將水面覆艇與障礙物拖帶移除，重建安全航道，正全力配合地方政府持續執行相關作業。

而為加速地區災後復原工作，第2作戰區今（8）日增派40名官兵前進災區，置重點於校園及公共設施環境整理，務求蘭嶼居民及學生儘速恢復正常生活。